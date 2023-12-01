İsrail: Gazze’de “insani ara” sona erdi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamındaki insani ara, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı" dendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Netanyahu’dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın “mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın rehineleri bırakmadığını ve İsrail'e roket fırlattığını” savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı: “Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli rehinelerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak.”

5 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan saldırısında bir Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin merkezindeki bir evi hedef alan saldırısında da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne götürüldü.

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(AS)