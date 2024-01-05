İsrail, Gazze’de iki mülteci kampını bombaladı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Megaz ve El-Bureyc mülteci kamplarını bombalamasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 155 ölü ve 357 yaralı getirildiğini duyurdu.

MSF'nin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok, kimse güvende değil" dedi.

Dün gece de İsrail saldırılarının hedefi olan Cuhr ed-Dik ve Bureyc Mülteci Kampı çevresinden dumanlar yükseldi. Bölgedeki sivil yerleşimler, ticari yapılar, fabrika ve üretim tesisleri yıkıma uğradı.

İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 bin 100'ü çocuk olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla Filistinli de yaralandı. Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonu zorla yerlerinden edildi.

Kalıcı ateşkes çağrısı

MSF'nin Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Carolina Lopez, El-Megazi ve El-Bureyc mülteci kampları yakınlarındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden, İsrail ordusunun hastanenin kuzeydoğusundaki mahallelere düzenlediği bombardımanın seslerinin duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, Gazze'de ölümleri ve yaralanmaları önlemek, yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını ciddi bir şekilde artırmak için kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekildi.

MSF'den 25 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu mülteci kamplarını hedef almasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 131 ölü ve 209 yaralı getirildiği bildirilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)