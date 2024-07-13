İsrail, Gazze’de 'güvenli' bölgeyi vurdu: En az 90 ölü
İsrail ordusunun, daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.
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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 90 kişi şehit oldu ve 300 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor” ifadelerine yer verildi.
Hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.
İsrail bombaladığı yeri 'güvenli' olarak sınıflandırmıştı
Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için ‘güvenli bölge’ şeklinde sınıflandırdığını belirtti.
İsrail ordusunun bombaladığı bölgede, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli için çadırlar bulunduğuna dikkat çeken Basal, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğunu da kaydetti.
Mevasi'ye ‘zorunlu göç’
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri ‘güvenlikleri için’ acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.
Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.
Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.
Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.
Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.
Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(VC)