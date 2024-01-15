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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 08:08
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 08:12
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İsrail, Gazze’de gıda yardımı için toplananlara ateş açtı

Çok sayıda Filistinli vurularak yaralandı, izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze’de gıda yardımı için toplananlara ateş açtı
Fotoğraf: AA

İsrail güçlerinin, 100 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Binlerce Filistinli, uluslararası yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan gıda yardımlarından alabilmek için Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Er-Raşid Caddesi'nde toplandı.

AA’nın haberine göre, kentin güneybatısında konuşlanan İsrail güçleri, yardım almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ağır silahlarla ateş açtı.

İsrail güçlerinin açtığı ateşte çok sayıda Filistinli vurularak yaralanırken, olayın ardından yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu.

Yaklaşık 800 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine bir aydır ilk kez dün gıda yardımı ulaştı.

BM: İsrail, Gazze’ye yardım ulaşmasını engelliyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, el-Kahire el-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin konuştu.

BM yetkilisi, “Mısır tarafı, olayların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısını bir gün bile kapatmadı. Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasını aksatan ve engelleyen diğer tarafın (İsrail) uygulamalarıdır” dedi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarına dikkati çekerek, “Dünya, İsrail ölüm makinesinin masumları katletmesinin canlı şahidi oldu” diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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