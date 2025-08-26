ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 12:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 12:49
2 dk Okuma

"İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef alarak insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışıyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İsrail’in Gazze’de gazetecileri hedef alan saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef alarak insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışıyor"
Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar / AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) İsrail’in Gazze’ye yönelik dünkü bombardımanında dört Filistinli gazeteciyi daha öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

İsrail’in gazetecileri öldürmesini ‘soykırım’ olarak nitelendirdi. İsrail’in uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri hedef almasını, tutuklamasını ve tehditlerini, neden olduğu insan hakları ihlallerini gizlemeye yönelik olduğunu kaydetti:

“Filistin Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasına göre İsrail saldırılarında geçtiğimiz hafta gazeteci İslam el Kumi ve Halid el-Medhun öldürülmüştür. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü ise Nasır Hastanesi’nin bombalanmasıyla Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP’nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetmiştir.

Altı meslektaşımızı kaybetmiş olmaktan e çok üzgünüz. Filistinli gazetecilerin ailelerine, arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. İsrail'in son saldırılarıyla birlikte Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısı 244’e yükselmiştir. Bu gazetecilere yönelik soykırımdır.

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 62 bin 622 Filistinli öldürülmüş, 157 bin 673 kişi yaralanmıştır. İsrail yardımları engellediği için açlık nedeniyle ölümler başlamıştır. Yaşananlar insanlık için utanç tablosudur. Uluslararası toplumu en kısa sürede barışın sağlanması, İsrail Ordusu’nun masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının son bulması için çok daha etkili adımlar atmaya davet ediyoruz.

İsrail’in sivil halka, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınıyoruz. İsrail gazetecilere yönelik soykırımdan vazgeçmelidir.”

RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı
İSRAİL, GAZZE'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı
25 Ağustos 2025
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
25 Ağustos 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze öldürülen gazeteciler Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İSRAİL, GAZZE'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı
25 Ağustos 2025
/haber/rsf-bm-guvenlik-konseyi-ne-acil-toplanma-cagrisi-yapti-310808
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
25 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzedeki-nasir-hastanesini-bombaladi-4u-gazeteci-15-kisi-oldu-310796
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025
/haber/gazzede-gazeteci-olmak-kaybedilen-yakinlar-yasanan-zorluklar-308462
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025
/haber/tum-dunyadan-basin-ozgurlugu-kuruluslari-gazeteler-ve-gazeteciler-israile-seslendi-308239
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
/haber/gercegin-bedeli-israil-in-gazze-de-oldurdugu-filistinli-gazeteciler-300403
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İSRAİL, GAZZE'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı
25 Ağustos 2025
/haber/rsf-bm-guvenlik-konseyi-ne-acil-toplanma-cagrisi-yapti-310808
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
25 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzedeki-nasir-hastanesini-bombaladi-4u-gazeteci-15-kisi-oldu-310796
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025
/haber/gazzede-gazeteci-olmak-kaybedilen-yakinlar-yasanan-zorluklar-308462
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025
/haber/tum-dunyadan-basin-ozgurlugu-kuruluslari-gazeteler-ve-gazeteciler-israile-seslendi-308239
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
/haber/gercegin-bedeli-israil-in-gazze-de-oldurdugu-filistinli-gazeteciler-300403
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
Sayfa Başına Git