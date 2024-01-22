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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 08:15
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 08:17
1 dk Okuma

“İsrail, Gazze’de cami ve mezarlıkları tahrip etti”

Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklar doldu, defin için yer kalmadı. Bazı naaşlara ulaşılamadı, bazıları yollara, evlere, pazar yerlerine, hastane ya da okulların bahçesine defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İsrail, Gazze’de cami ve mezarlıkları tahrip etti”
İsrail’in Gazze, Han Yunus’a saldırısında Nasır Hastanesi yakınlarındaki mezarlık ağır hasar aldı. / AA

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, toplam 1200 cami bulunan bölgedeki 1000 cami kısmen ya da tamamen yıkıldı. Aralarında tarihi camilerin de yer aldığı bu yıkımın yeniden imarı için yaklaşık 500 milyon dolar gerekiyor.

İsrail güçleri, saldırılarında aralarında vaiz, imam, hatip, müezzin, hafızın yer aldığı 100'den fazla din insanına suikast düzenledi.

Mezarlıklar yıkılıyor

Açıklamaya göre, İsrail ordusu onlarca mezar yerini de yerle bir etti, kutsallığını ihlal ederek mezarları açtı, uluslararası anayasalara ve insan haklarına açıkça meydan okuyarak naaşları çaldı.

Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklar doldu, defin için yer kalmadı.

Ayrıca İsrail askerlerinin işlediği toplu suçlar nedeniyle bazı naaşlara ulaşılamadı, bazıları yollara, evlere, pazar yerlerine, hastane ya da okulların bahçesine defnedilmek zorunda kalındı.

Kiliseleri de hedef aldı

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Rum Ortodoks kilisesini, zekat komitelerini, Kur'an-ı Kerim öğreten okulları ve vakfa ait banka binasını da hedef aldı.

Bakanlık, Arapları ve Müslümanları, vicdan sahiplerini, özgür ve onurlu her insanı "Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295’e yükseldi
Bugün 14:18
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/haber/israilli-rehinelerin-yakinlari-netanyahuyu-protesto-etti-290850
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/haber/hamastan-aksa-tufani-raporu-290847
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/haber/bm-gazze-de-oldurulen-yaklasik-25-bin-kisinin-yuzde-70i-cocuk-ve-kadin-290794
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/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-durum-cok-korkunc-290697
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/haber/abden-gazze-icin-cifte-standart-uyarisi-290646
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/haber/gazzenin-kuzeyinde-catismalar-yeniden-basladi-290629
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