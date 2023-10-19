İsrail, Gazze’de BM’nin okulunu vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, dün gece İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu ayrıca, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

9 kişi hayatını kaybetti

WAFA'nın bir başka haberinde de Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.

Rafah bölgesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah bölgesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.

Rafah'taki saldırının düzenlendiği bölgedeki görgü tanıklarının AA’ya aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı iki evde 20 kişi hayatını kaybetti.

Mülteci kampına saldırı

Yine Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Cibalya bölgesin vurduğu evde 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, kentin güneybatısında Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin ikamet ettiği binalara düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananların enkazdan çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Batı Şeria’da 4 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun gece boyunca, Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

WAFA'daki haberlere göre, Batı Şeria'da Ramallah ve batısındaki Budrus ve Kıbya köyleri, Naleyn beldesi, Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı, Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı, Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinin doğu girişindeki semtler, Nablus, El-Halil ve Kalkıliye kentlerine İsrail askerleri baskın düzenledi.

Ramallah'ın Budrus köyüne baskın sırasında çıkan çatışmada Filistinli genç Cibril Avad, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan bir başka Filistinli genç de Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'a baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırısı sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskında, İsrail askerleri, girişlerine engel olmak isteyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaralanan Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin acil servisin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi.

Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'ndaki baskında İsrail askerleri, kullandığı gerçek mermilerle 14 yaşında bir çocuğu başından ağır yaralarken, 3 kişiyi de ayaklarından vurdu. İsrail askerlerinin kamp baskını sırasında ayrıca ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Mülteci kampında yaşayanlardan birkaç Filistin vatandaşı ve Gazzeli bir grup işçi gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)