İsrail Gazze’de bir binayı vurdu: En az 93 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da beş katlı bir binaya bu sabah düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği ve 40 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 200 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 210 kişi yaralandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı," dendi. İsrail ordusunun bombaladığı binada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı kaydedildi.

Hamas’tan kınama

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasına engel olduğuna işaret edilen açıklamada, bu son saldırının da bölgede sağlık sistemini çökertme, dört hastaneyi hizmet dışı bırakma planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına Gazze Şeridi'nin kuzeyine "çok geç olmadan" doktor, sağlık ekibi ile ambulans ve sivil savunma araçları gönderilmesi çağrısında bulunuldu. İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, tüm dünya ülkelerine kadınları, çocukları ve yerinden edilmiş sivilleri hedef alan bu saldırıyı kınama çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hamas da yaptığı açıklamayla İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Bu sabah Beyt Lahiya'da yaşanan korkunç katliam, Siyonistlerin halkımıza yönelik soykırım ve göçe zorlama planlarını teyit etmektedir," dendi.

Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun sessizliğine değinilen açıklamada, İsrail'in bu sessizlikten faydalanarak katliamlarını yapabildiği vurgulandı. (TY)