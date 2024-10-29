ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2024 16:22
2 dk Okuma

İsrail Gazze’de bir binayı vurdu: En az 93 ölü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıda onlarca kişinin yaralandığını ve en az 40 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail Gazze’de bir binayı vurdu: En az 93 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da beş katlı bir binaya bu sabah düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği ve 40 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 200 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 210 kişi yaralandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı," dendi. İsrail ordusunun bombaladığı binada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı kaydedildi.

Hamas’tan kınama

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasına engel olduğuna işaret edilen açıklamada, bu son saldırının da bölgede sağlık sistemini çökertme, dört hastaneyi hizmet dışı bırakma planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına Gazze Şeridi'nin kuzeyine "çok geç olmadan" doktor, sağlık ekibi ile ambulans ve sivil savunma araçları gönderilmesi çağrısında bulunuldu. İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, tüm dünya ülkelerine kadınları, çocukları ve yerinden edilmiş sivilleri hedef alan bu saldırıyı kınama çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Hamas da yaptığı açıklamayla İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Bu sabah Beyt Lahiya'da yaşanan korkunç katliam, Siyonistlerin halkımıza yönelik soykırım ve göçe zorlama planlarını teyit etmektedir," dendi.

Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun sessizliğine değinilen açıklamada, İsrail'in bu sessizlikten faydalanarak katliamlarını yapabildiği vurgulandı. (TY)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi Beyt Lahiya Hamas Birleşmiş Milletler
ilgili haberler
16. BRICS ZİRVESİ-SON GÜN
BM Genel Sekreteri Guterres "Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Sudan'da derhal barış" istedi
24 Ekim 2024
/haber/bm-genel-sekreteri-guterres-gazze-de-lubnan-da-ukrayna-da-sudan-da-derhal-baris-istedi-301080
BM: "GAZZE TAMAMEN HARAP OLDU"
Gazze'nin kendi kaynaklarıyla yeniden inşası 350 yıl alabilir
23 Ekim 2024
/haber/gazze-nin-kendi-kaynaklariyla-yeniden-insasi-350-yil-alabilir-301043
“İsrail'in hedefi, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmak”
22 Ekim 2024
/haber/israil-in-hedefi-gazze-nin-kuzeyinde-etnik-temizlik-yapmak-300973
BM’ye mektup: “Gazze'nin kuzeyi katliamla karşı karşıya”
22 Ekim 2024
/haber/bmye-mektup-gazze-nin-kuzeyi-katliamla-karsi-karsiya-300969
TOUFOUL ABOU-HODEIB YAZDI
Gazze Doktrini: İsrail'in yeni vahşet düzeyi Lübnan savaşını tanımlıyor
21 Ekim 2024
/yazi/gazze-doktrini-israil-in-yeni-vahset-duzeyi-lubnan-savasini-tanimliyor-300953
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini bombaladı: En az 73 ölü
20 Ekim 2024
/haber/israil-ordusu-gazze-nin-kuzeyini-bombaladi-en-az-73-olu-300920
Gazze’deki yeni doğan ünitesi için “felaket” uyarısı
17 Ekim 2024
/haber/gazzedeki-yeni-dogan-unitesi-icin-felaket-uyarisi-300831
Gazze'nin kuzeyindeki 200 bin Filistinli yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun
17 Ekim 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-200-bin-filistinli-yiyecek-icecek-ve-ilactan-yoksun-300815
Hamas: Gazze’nin kuzeyi kuşatma altında
16 Ekim 2024
/haber/hamas-gazzenin-kuzeyi-kusatma-altinda-300769
UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı
15 Ekim 2024
/haber/unicef-israil-in-gazze-de-cadirlara-saldirisi-dunyayi-derinden-sarsmali-300729
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
16. BRICS ZİRVESİ-SON GÜN
BM Genel Sekreteri Guterres "Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Sudan'da derhal barış" istedi
24 Ekim 2024
/haber/bm-genel-sekreteri-guterres-gazze-de-lubnan-da-ukrayna-da-sudan-da-derhal-baris-istedi-301080
BM: "GAZZE TAMAMEN HARAP OLDU"
Gazze'nin kendi kaynaklarıyla yeniden inşası 350 yıl alabilir
23 Ekim 2024
/haber/gazze-nin-kendi-kaynaklariyla-yeniden-insasi-350-yil-alabilir-301043
“İsrail'in hedefi, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmak”
22 Ekim 2024
/haber/israil-in-hedefi-gazze-nin-kuzeyinde-etnik-temizlik-yapmak-300973
BM’ye mektup: “Gazze'nin kuzeyi katliamla karşı karşıya”
22 Ekim 2024
/haber/bmye-mektup-gazze-nin-kuzeyi-katliamla-karsi-karsiya-300969
TOUFOUL ABOU-HODEIB YAZDI
Gazze Doktrini: İsrail'in yeni vahşet düzeyi Lübnan savaşını tanımlıyor
21 Ekim 2024
/yazi/gazze-doktrini-israil-in-yeni-vahset-duzeyi-lubnan-savasini-tanimliyor-300953
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini bombaladı: En az 73 ölü
20 Ekim 2024
/haber/israil-ordusu-gazze-nin-kuzeyini-bombaladi-en-az-73-olu-300920
Gazze’deki yeni doğan ünitesi için “felaket” uyarısı
17 Ekim 2024
/haber/gazzedeki-yeni-dogan-unitesi-icin-felaket-uyarisi-300831
Gazze'nin kuzeyindeki 200 bin Filistinli yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun
17 Ekim 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyindeki-200-bin-filistinli-yiyecek-icecek-ve-ilactan-yoksun-300815
Hamas: Gazze’nin kuzeyi kuşatma altında
16 Ekim 2024
/haber/hamas-gazzenin-kuzeyi-kusatma-altinda-300769
UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı
15 Ekim 2024
/haber/unicef-israil-in-gazze-de-cadirlara-saldirisi-dunyayi-derinden-sarsmali-300729
Sayfa Başına Git