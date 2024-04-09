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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 08:51
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 08:52
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İsrail, Gazze’de belediye binasını vurdu, belediye başkanı hayatını kaybetti

Gazze’deki hükümet, belediye başkanının öldürülmesinin, İsrail'in sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının parçası olduğunu açıkladı, saldırıyı “savaş suçu” olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze’de belediye binasını vurdu, belediye başkanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını bombaladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı, saldırı sonucu El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümet: Savaş suçu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun, belediyenin ortak hizmet binasını doğrudan ve önceden haber vermeksizin bombalayarak Megazi Belediye Başkanı Gamri ve bir grup sivil vatandaşa korkakça bir suikast düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, sivillere dokunulmazlık ve koruma sağlayan uluslararası yasaları ihlal eden bu katliamın, aynı zamanda İsrail'in Filistin halkına karşı kasıtlı ve önceden planlı şekilde işlediği suçlarının yeni bir bölümünü teşkil ettiği vurgulandı.

Gamri'nin öldürülmesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere karşı yürüttüğü "soykırım savaşı" çerçevesinde yer aldığı ve İsrail liderlerinin "sivilleri kasıtlı şekilde hedef alma konusunda yaşadığı acizlik ve kafa karışıklığının göstergesi olduğu" ifade edilen açıklamada, İsrail'in bununla kaos ve kargaşa ortamı oluşturmayı, insani krizi çoğaltmayı ve belediye hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.

“ABD, uluslararası toplum ve İsrail sorumlu”

İsrail ordusunun Megazi Belediye Başkanı'nı öldürmesinin en güçlü şekilde kınandığı bildirilen açıklamada, dünyanın tüm ülkelerindeki tüm belediyelere, İsrail'in ulaştığı suç düzeyini gösteren bu menfur suçu kınamaları çağrısında bulunuldu.

Bu suçtan, tamamen ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, ABD yönetiminin soykırım suçunu işlemeyi ve sivil toplumu hedef almayı sürdürmesi için İsrail'e hala yeşil ışık yaktığı, uluslararası toplumun bu soykırımı durdurmakta birçok kez başarısız olduğu, İsrail'in vahşice ve korkunç şekilde yok etmeyi ve öldürmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Tüm ülkelere çağrı

Açıklamada, dünyanın tüm ülkelerine, İsrail'i, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı mahkemeler ile uluslararası forumlarda yargılamaları ve Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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