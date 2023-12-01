İsrail, Gazze’de 200’den fazla yeri vurdu: En az 109 Filistinli öldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kudra, İsrail’in Gazze’ye yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109’a yükseldiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.

İsrail: Gazze’de “insani ara” sona erdi

İsrail: 200’den fazla yeri vurduk

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah 07.00’dan itibaren kara, hava ve denizden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi.

Bu saldırılarda Gazze’nin kuzeyinin yanı sıra Han Yunus ve Refah bölgeleri de dâhil olmak üzere güneydeki yerlerin de hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “insani ara” sonrası Gazze’de 200’den fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

Vurulan yerlerin, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait hedefler olduğu iddia edildi.

DSÖ: Son derece endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’de saldırılarına yeniden başlamasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

“Gazze’de çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Sağlık sistemi devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı” değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, Gazze’nin, daha fazla hastaneyi veya yatak kapasitesini kaybetmeyi kaldıramayacağını belirtti.

Ghebreyesus, “(Gazze’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Kalıcı bir ateşkes. Barışa doğru ilerleyen bir ateşkes” dedi.

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