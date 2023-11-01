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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 14:29
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 14:56
4 dk Okuma

BOMBARDIMAN ALTINDA GÜNLÜK YAŞAM

"İsrail, Gazze'yi Taş Devri'ne döndürmek istiyor"

İsrail'in bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyonu aşkın insan, ekmek ve suya erişmek için bile büyük bir mücadele veriyor. Yakıt tükendiği için fırınların bir bir kapandığı şeritte, suya ulaşmak da artık bir hayli zorlaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/israil-gazze-yi-tas-devri-ne-dondurmek-istiyor.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye elektrik ve yakıt tedarikini kesmesinin üzerinden iki hafta geçti ve çoğu fırın kapılarını kapatarak iki milyonu aşkın Gazzeliyi açlık ve yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırı ve bombardımanı 26'ncı gününde sürerken, halen faaliyette olan az sayıdaki fırın, kuşatma altındaki bölge sakinleri arasında tanınmış isimler haline geliyor.

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Bombardıman altında ekmek arayışı

Gazze sakinleri için hayatta kalmak, yalnızca İsrail bombardımanından kaçınmak değil, aynı zamanda ekmek gibi temel gıda maddelerini elde edebildiklerinden emin olmak anlamına da geliyor.

Bombardımandan korunma mücadelesinin yanı sıra ekmek almanın bile büyük bir dert haline geldiğini belirten Deir al-Balah Mülteci Kampı sakini Ebu Bekir Zinati, "Dokuz kişilik bir ailem var ve yaklaşık 15 akrabamız da bizimle kalıyor. Bu genellikle her gün en az 50 ekmek içeren bir torbaya ihtiyacımız olduğu anlamına gelir" dedi.

"Ama İsrail saldırısının başlangıcından bu yana günde yalnızca 20 ekmek alabiliyoruz çünkü fırın sahipleri mümkün olduğu kadar çok hanenin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinden emin olmaya çalışıyor."

Yakıt tükeniyor, fırınlar bir bir kapanıyor

Geçen haftadan itibaren halen açık ve çalışır durumda olan fırınları bulmakta zorlandıklarını anımsatan Zinati, "Şimdi de bu fırının sahibi bize jeneratörü çalıştıran yakıtın tükendiğini söyledi. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum, her geçen gün daha fazla fırın kapılarını kapatıyor” diye konuştu.

Yakıt eksikliği yalnızca Gazze'deki mülteci kampındaki fırınları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda süpermarketlerin ürünleri soğutma imkanının olmaması ve tuzdan arındırma tesislerinin çalışamaması anlamına da geliyor.

İsrail, saldırının ardından zaten abluka altında olan şeridi tamamen kuşatma altına aldı. Bu, Gazze'ye hiçbir yiyecek, su, yakıt, ilaç veya elektriğin giremeyeceği anlamına geliyor.

Ambargonun başlatıldığı 7 Ekim'den bu yana şeride sınırlı sayıda yardım kamyonunun girmesine izin verildi.

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"Elektrik alamıyoruz"

Saldırının ilk haftasında günde yaklaşık bir ile dört saat elektrik aldıklarına dikkat çeken Zinati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda elektrik alamıyoruz. Birbirimizi aramak için telefonlarımızı şarj edemiyoruz, etrafımızda olup biteni görmek için televizyon izleyemiyoruz. Bütün gün etrafımızda bombalama sesleri duyuyoruz ama nereden geldiğini bilmiyoruz."

Gazze sakinlerinin büyük çoğunluğu elektriğe erişime sahip olmasa da birçoğu haberleri dinlemek ve televizyon ve internete alternatif bulmak için FM radyolarına güveniyor.

Ancak yerel istasyonlar sık sık İsrail'in bilgisayar korsanlığı saldırılarına maruz kaldığından radyo bile kesilebiliyor.

Su sıkıntısı baş gösterdi

Gazzelilerin büyük bir çoğunluğu su sıkıntısıyla karşı karşıya. İsrail'in su kaynaklarını kesmesinin ardından yerel yetkililer bölgeye su sağlayamadı.

Pek çok bölge sakini artık kuyulardan su pompalıyor ancak bu riskleri de beraberinde getiriyor ve malzemeler deniz suyu ve atık su ile kirlenebiliyor.

Çaresizlik, birçok kişinin akrabalarına ve arkadaşlarına sığınarak kaçtığı Gazze'nin El Zevaida bölgesinde açıkça görülüyor.

Suya erişimin çok kısıtlı olduğunu söyleyen beş çocuk annesi Rabha Saqer, "İçme suyu dağıtan adam mahallemize geldiğinde her iki günde bir iki su tankeri dolduruyoruz ve her tanker için yaklaşık üç Şekel (0,76 ABD doları) ödüyoruz" dedi.

"Ancak su birkaç saat sonra bitiyor çünkü biz kayınvalidelerimizin evinde kalan yaklaşık 30 kişilik geniş bir aileyiz. Su olmayınca yemek bile yapamıyoruz, süpermarketlerde giderek tükenen konserve gıdalara bel bağlıyoruz."

Taş Devri

İçme suyuna olan talebin artması ve Gazze sınırlarının tamamen kapatılmasıyla birlikte dükkan sahipleri de boş rafları şişelenmiş su ile dolduramıyor.

Günlük olarak az miktarda su ve yiyecek alabildiklerine dikkat çeken Saqer, "Ancak yiyecek veya su stoklayamıyoruz çünkü pazarlar bile fazla miktarda su sağlayamıyor. Bir süpermarkette beş kutu şişe su varsa birini alıp gerisini diğer ailelere bırakıyoruz" dedi.

“Yiyecek, su, elektrik, yakıt ve internetten mahrum kaldık. İsrailliler, Gazze'yi Taş Devri'ne döndürmek istiyor.”

*Bu haber Middle East Eye'dan alıntılanmıştır.

(NT)

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