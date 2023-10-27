İsrail Gazze'yi, Kassam Tugayları Tel Aviv'i vurdu: Can kaybı artıyor

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde sürüyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları gece boyunca devam etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Bombalama sonucu yıkılan camide ölen ve yaralananlar oldu.

Batı Şeria'da iki Filistinli öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus yerleşim birimlerine baskın düzenledi. Baskınlarda 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli de yaralandı.

WAFA'ya göre, Cenin baskınında gerçek mermi ile ateş açılan Abdullah Besam Ebul Heyca ve Eyser Muhammed el-Amir adlı Filistinliler hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Cenin'e yaptığı baskına Filistin direniş gruplarının karşı çıkmasıyla çatışmalar çıktı.

Han Yunus'ta evler bombalandı: 15 ölü

İsrail, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, sivillerin evlerini hedef aldı. Saldırılarda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

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Gazze’de yeni bir 'nokta operasyonu'

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze’de yeni bir "nokta operasyonu" düzenlediğini açıkladı.

Operasyon sırasında hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Filistin direniş gruplarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu belirtildi.

Kassam Tugayları: Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı yaptığını duyurdu.

Füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Yafa dahil olmak üzere İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı. Gazze'den atılan füzelerin büyük çoğunluğu İsrai'le ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edilse de bazıları Tel Aviv'de bazı bölgelere isabet etti.

Meşal: Kara harekatı yaklaştı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "zafer" olmadan savaşı durduramayacağını belirten Meşal, "Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor" dedi.

Gazze saldırılarında 29 bin konut yıkıldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, şu ana kadar 190 bin konut kısmi zarar görürken, 29 bin konut da tamamen yıkıldı.

Gazze'deki hükümete göre, saldırılarda ayrıca 79 hükümet binası, 38 cami, 3 kilise ve 189 okul bombalandı. Okullardan 25'i hizmet dışı kaldı.

Kaynak: WAFA, Palestine Chronicle, Al Jazeera, Haaretz

(NT)