İsrail Gazze'yi bombalamaya "her gün dört saat" ara verecek

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik olarak aralık vermeden sürdürdüğü bombardımanına her gün 4'er saatlik aralar vermeyi kabul etti.

Filistinlilerin gitmesi için

Haberi duyuran Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın brifinginde sivillerin bölgeden ayrılması için Gazze'nin kuzeyinde saldırılara verilecek 4 saatlik aranın başlamasından 3 saat önce İsrail ordusu tarafından duyurulacağını söyledi.

Kirby, bu araların insani yardımların ihtiyaç duyan bölgelere ulaştırılması ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" imkan vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte şu anda resmi bir ateşkes ilanı için "hiçbir imkan olmadığını" ve İsrail tarafının insani aralara razı edilmesinin kendisinin umduğundan "biraz daha fazla zaman aldığını" söyledi. Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Pazartesi günü arayarak günlük aralar verilmesini ve bazı rehinelerin bırakılması için müzakereye imkan verecek şekilde en az üç günlük bir ara ilan edilmesini istemişti.

BM: "Bizimle eşgüdümlü yapmaları gerek"

BM sözcüsü Stephane Dujarric ise, ABD'nin açıkladığı kısa süreli insani araların etkili olabileceğine kuşkuyla yaklaştı.

İsrail ordu sözcüsü, Richard Hecht "insani yardım için taktik, yerel aralar" verildiğini söylerken Dujarric, insani maksatlarla verilecek her türlü aranın "hakikaten etkili olabilmesi" için hem BM ile eşgüdüm içinde yürütülimesi hem de çatışmanın bütün taraflarının mutabakatıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail ne diyor?

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de çatışmaların devam ettiği vurgulandı ve "Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak." denildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin açıklaması, Beyaz Saray'dan yapılan İsrail'in "saldırılara günde 4 saat ara verme"ye rıza gösterdiği açıklamasının hemen ardından yapıldı. Açıklamada, İsrail'in, sivillerin güneye geçmesi için açılan "güvenli koridorlara" izin verdiği ve dün 50 bin Gazzelinin bu koridordan geçtiği dile getirildi. Gazze sakinleri bir kez daha güneye gitmeye çağrıldı.

Hamas: "Henüz İsrail'le müzakere halindeyiz"

Hamas'ın siyasal lideri İsmail Haniye'nin basın danışmanı ateşkes konusunda İsrail'le henüz anlaşmaya varılmadığını müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ise "7 Ekim saldırılarına katılan her Filistinli'ye eninde sonunda ulaşacak[larını]" söyledi.

Filistin yönetimi: "Daha geç olmadan Gazze'yi kurtarın"

Gazze'deki Filistin Yönetimi Medya Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini dile getirdiği bir açıklamayla, "Nazi işgali" olarak nitelediği "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına uyguladığı kitlesel açlığa mahkum bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle bölgenin tam anlamıyla afet bölgesi haline geldiği[ni]" duyurdu.



Filistin Yönetimi, "belediyelerin su temini, kapalı sokakların açılması ve atıkların boşaltılması gibi hizmetlerinin neredeyse durmak üzere" olduğunu duyurduktan sonra "sağlık sisteminin birkaç saat içinde tamamen durabileceğini" vurguladı.

Gazze'de son bilanço

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında Perşembe günü itibariyla 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın toplam 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.



Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 175 Filistinliyi öldürdü.



İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde halen 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ABD'li yetkili: "Öldürülen Filistinliler'in

sayısı 10 binden çok daha fazla"

Skynews'un haberine göre, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Kongre'deki soru-cevap oturumunda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli sayısının, bölgenin sağlık bakanlığınca bildirilen 10 binden "büyük olasılıkla" daha yüksek olduğunu söyledi.

Savaş koşullarında ölü sayısını belirlemenin zor olduğunu ifade eden Leaf, "Açıkçası sayının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Belirtilenden de yüksek olabilir" dedi.

(AEK)