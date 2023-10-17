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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 11:22
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 11:27
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İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana en az 15 gazeteci saldırılarda öldü. Gazetecilerin 11’i Filistinli, 3’ü İsrailli ve 1’i Lübnanlı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/israil-gazze-ye-duzenledigi-hava-saldirisinda-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu.jpg

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha öldü.

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.

Saldırıda, Filistin el-Yevm kanalı muhabiri Baluşe hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

Anadolu Ajansı’na göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre ise 7 Ekim'den bu yana her iki tarafta da ölen 4 binden fazla kişi arasında en az 15 gazeteci vardı. Gazetecilerin 11’i Filistinli, 3’ü İsrailli ve 1’i Lübnanlı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(HA)

Filistin-İsrail Savaşı aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu gazeteci ölümleri
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