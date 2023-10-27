İsrail Gazze'ye ateş yağdırmaya başladı

İsrail Ordu Sözcüsü'nün Gazze'ye yönelik "operasyonların genişletileceği" açıklamasından kısa süre sonra Gazze'ye hava saldırıları yoğunlaştı.

GAZZE'YE SALDIRILAR ARTIYOR İsrail: "Bu gece kara saldırıları genişleyecek"

Birleşmiş Milletler'in kuşatılmış bölgenin 'büyük sağlık tehlikesi' ile karşı karşıya olduğu uyarısına rağmen İsrail Ordusu hava ve kara operasyonlarını tırmandırdığını açıkladı. Bölgede genel olarak iletişim kesildi.

Gazze Şeridi'nde akşam karanlığının bastırmasından sonra hava saldırılarının yol açtığı patlamalar sıkça göğü aydınlattı. Kızılay ve diğer yardım grupları, kuşatılmış bölge içinde kalan personelleriyle tüm iletişimlerini kaybettiklerini bildirdiler.

Filistin telefon hizmet sağlayıcısı Paltel, telefon bağlantılarının ve internet hizmetlerinin kesildiğini açıkladı.

İsrail Ordu sözcüsü: "Tünelleri hedef alıyoruz"

İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Son saatlerde Gazze'deki saldırıları yoğunlaştırdık[larını]" söyledi ve hava akınlarının Hamas tünellerine ve diğer hedeflere yöneldiğini ekledi.

İsrail sınırının 12 km (7 mil) kuzeyindeki sahil kasabası Aşkelon'da, helikopterler ve savaş uçakları kıyı boyunca uçarken kuzeye giden yol, son dakikaya kadar kentten ayrılmayan insanlarla doldu.

"Bu gece ödeme başlıyor"

Üst düzey hükümet danışmanlarından Mark Regev medyaya, Hamas'ın suçlarının bedelini ödeyeceğini söyledi ve "Bu gece ödeme başlıyor," dedi. "Sona erdiğinde, Gazze['nin] çok farklı olaca[ğını]" iddia etti.

BM oylamasıyla aynı zamanda

Tırmanma, BM Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ve sürdürülebilir bir insani ateşkeş çağrısıyla üst üste geldi. Bağlayıcı olmayan karar, 120 lehte, 45 çekimser ve 14 oyla kabul edildi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri karşı oy kullandı.

BM GENEL KURULU'NUN GAZZE İÇİN İLK KARARI BM | "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilsin ve esirler koşulsuz serbest bırakılsın"

BM Cuma günü, Gazze'deki temel hizmetlerin çöktüğünü, sokakların lağım sularıyla taştığı yiyecek, su ve ilaçların tükendiğini insanların büyük salgın hastalıkların eşiğinde olduğunu bildirmişti.



(AEK)