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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 12:43
2 dk Okuma

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenledi

İsrail ordusunun topçu ateşiyle saldırı düzenlediği hastanede ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı’nın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail ordusunun 27 Aralık’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yakarak, hizmet dışı bırakmasıyla kuzeyde hizmet veren tek sağlık merkezi konumunda kalmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesi’ne yapılan baskının ardından yaptığı açıklamada, Gazze’deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan Filistinliler için bir “ölüm cezası” olduğu belirtilerek, bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısı yapmıştı.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492’si çocuk, 11 bin 979’u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi El-Ehli Baptist Hastanesi
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