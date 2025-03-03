İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

AA'nın geçtiği habere göre, insani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararını 'ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz.' Bu kararın, özellikle ramazan ayında, bölgede yaşanan ve derinleşen acılar göz önüne alındığında, felakete yol açabilecek sonuçları konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsani yardımların siyasallaştırılmasına ve bunların bir şantaj aracı olarak kullanılmasına karşı olunduğu belirtilen açıklamada, bunun 2 milyondan fazla Filistinlinin, zaten soykırım ve sürgün nedeniyle yaşadıkları derin acıların daha da artmasına yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve tüm taraflara, Gazze'ye insani yardımları sürdürülebilir bir şekilde kabul ettirmeleri için sorumluluk almaya ve İsrail hükümetinin Filistinlilerin acısını ve açlığı kendi siyasi şartlarını dayatmak için bir silah olarak kullanmasına engel olunması çağırısında bulunuldu.

Ateşkes süreci

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, sabah saatlerinden bu yana İsrail'in farklı noktalara düzenlediği saldırlar sonucu Gazze'deki hastanelere 4 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca; ateşkesin ilanından bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiği, yaralıların ise 490'ı geçtiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurması savaş suçudur

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakan Binyamin) Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj, bu bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı bariz bir darbedir. Arabulucular ve uluslararası toplum, işgale baskı yapmalı ve Gazze Şeridi’ndeki 2 milyondan fazla insana yönelik cezai ve ahlaksız uygulamaları durdurmak için harekete geçmelidir" denildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi

45 yıl sonra özgürlüğe: Filistinli esirlerin Lideri Nail el-Bergusi serbest bırakılıyor

(EMK)