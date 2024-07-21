İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze’deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda gazeteci Mutasım Garrab ile birlikte 2'si çocuk 4 kişinin daha cenazelerinin hastaneye getirildiği belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki altı yılda 69, 20 yıl süren ABD’nin Vietnam Savaşı'nda 63, üç yıl süren Kore Savaşı'nda ise 17 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 20 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 161'e yükseldiği aktarılmıştı.

Gazeteci Garrab'ın öldürülmesiyle de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 162'ye yükseldi.

Amaç: Gazetecileri susturmak

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.

RSF, üç kez UCM'ye gitti Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için üç kez Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. RSF öldürülen gazetecilerle ilgili soruşturma talep ederken, mevcut durumu "Filistin medyasının yok edilmeye çalışılması" olarak tanımlıyor.

(EMK)