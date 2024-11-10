İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü operasyonlar sırasında alıkoyduğu Filistinlilerden 20 kişiyi serbest bıraktı.
AA muhabirinin bildirdiğine göre, serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir otobüsle Gazze'ye getirildi.
Ardından, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledilen Filistinliler, yorgunluk belirtileri gösterdikleri için sağlık kontrollerinden geçirildi.
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(EMK)