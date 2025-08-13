İsrail, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15’i insani yardım bekleyenler olmak üzere toplam 53 Filistinliyi öldürdü.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre saldırılar, yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını, evlerini ve yardım sırası bekleyenleri hedef aldı.

Son 24 saatte Gazze genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentinin güneyindeki es-Selasini Caddesi yakınlarında 4, batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarında ise 2 Filistinli öldürüldü. Gazze’nin doğusunda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Zeytun Mahallesi’nde bir eve yapılan hava saldırısında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aynı mahalledeki başka bir eve yönelik saldırıda ise 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Sahabe bölgesindeki bir ev ve Şeyh Rıdvan göleti çevresinde sivillerin hedef alınması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti. Şehrin güneyindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü.

İsrail ordusu, Şatii Mülteci Kampı’ndaki Belahiye bölgesinde bir evin çatısını top atışıyla vurdu. Mevasi’de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra yönelik saldırıda aralarında bir çift ve iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail askerleri, Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru’nda yardım bekleyenlere ateş açarak 4 kişiyi öldürdü. Han Yunus’un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınında açılan ateşte 4, Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktasında ise 1 çocuk öldü, 11 kişi yaralandı. Gazze’nin kuzeybatısındaki Zikim noktası ve Deyr el-Belah’ın doğusundaki saldırılarda yardım bekleyen 6 kişi öldürüldü. Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki pazar yerinde halka ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak saldırılarına yeniden başladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli öldü, 154 bin 88 kişi yaralandı. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart’tan bu yana ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

27 Mayıs’tan bu yana, İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adı altında kurulan dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda 1.807 kişi öldü, 13 bin 21 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi hedefleyen planını uygulamaya başlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

