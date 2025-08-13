ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 08:09
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 09:09
3 dk Okuma

İsrail, Gazze Şeridi'nde 15'i yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi hedefleyen planını uygulamaya başlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, iki çocuk yıkıntılarla dolu bir alanın önünde duruyor ve arkaları dönük şekilde manzarayı izliyor. Önlerinde tamamen yıkılmış binalar, moloz yığınları, devrilmiş direkler ve enkaza karışmış eşyalar yer alıyor. Arka planda hasar görmüş çok katlı binalar hâlâ ayakta duruyor ancak cepheleri ağır hasarlı. Gökyüzü parçalı bulutlu ve gündüz vakti olduğu anlaşılıyor.
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15’i insani yardım bekleyenler olmak üzere toplam 53 Filistinliyi öldürdü.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre saldırılar, yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını, evlerini ve yardım sırası bekleyenleri hedef aldı.

Son 24 saatte Gazze genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentinin güneyindeki es-Selasini Caddesi yakınlarında 4, batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarında ise 2 Filistinli öldürüldü. Gazze’nin doğusunda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Zeytun Mahallesi’nde bir eve yapılan hava saldırısında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aynı mahalledeki başka bir eve yönelik saldırıda ise 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Sahabe bölgesindeki bir ev ve Şeyh Rıdvan göleti çevresinde sivillerin hedef alınması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti. Şehrin güneyindeki bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü.

İsrail ordusu, Şatii Mülteci Kampı’ndaki Belahiye bölgesinde bir evin çatısını top atışıyla vurdu. Mevasi’de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra yönelik saldırıda aralarında bir çift ve iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail askerleri, Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru’nda yardım bekleyenlere ateş açarak 4 kişiyi öldürdü. Han Yunus’un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınında açılan ateşte 4, Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktasında ise 1 çocuk öldü, 11 kişi yaralandı. Gazze’nin kuzeybatısındaki Zikim noktası ve Deyr el-Belah’ın doğusundaki saldırılarda yardım bekleyen 6 kişi öldürüldü. Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki pazar yerinde halka ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 50’den fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak saldırılarına yeniden başladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli öldü, 154 bin 88 kişi yaralandı. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart’tan bu yana ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

27 Mayıs’tan bu yana, İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adı altında kurulan dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda 1.807 kişi öldü, 13 bin 21 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi hedefleyen planını uygulamaya başlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

İsrail’in ‘iç’ mücadelesi gerçekten çıkmazda mı?
İsrail’in ‘iç’ mücadelesi gerçekten çıkmazda mı?
19 Temmuz 2025
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
11 Ağustos 2025
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin ateşkes İsrail Filistin çatışmaları filistin israil gazze ablukası
ilgili haberler
Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi
11 Ağustos 2025
/haber/muhammed-salahtan-uefaya-israil-tepkisi-310301
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
11 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-6-gazeteciyi-daha-oldurdu-310293
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025
/haber/israil-e-dunyadan-tepkiler-isgal-plani-derhal-durdurulsun-310259
Almanya, Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'e silah satışını durdurdu
8 Ağustos 2025
/haber/almanya-gazze-yi-isgale-hazirlanan-israil-e-silah-satisini-durdurdu-310253
Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
8 Ağustos 2025
/haber/hamas-tan-netanyahu-ya-isgal-girisimi-israil-ordusuna-pahaliya-patlar-310241
İsrail, Filistinli aktivist Avde Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti
7 Ağustos 2025
/haber/israil-filistinli-aktivist-avde-hadalinin-cenazesini-ailesine-teslim-etti-310195
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
İsrail'in ablukasına karşı onlarca yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkıyor
5 Ağustos 2025
/haber/israil-in-ablukasina-karsi-onlarca-yardim-filosu-gazze-ye-dogru-yola-cikiyor-310132
TRUMP-NETANYAHU ORTAK YAPIMI
İsrail Gazze'yi tamamen işgale hazırlanıyor
4 Ağustos 2025
/haber/israil-gazze-yi-tamamen-isgale-hazirlaniyor-310125
Bin İsrailli sanatçıdan Gazze çağrısı: Saldırılar dursun, insani değerler korunsun
4 Ağustos 2025
/haber/bin-israilli-sanatcidan-gazze-cagrisi-saldirilar-dursun-insani-degerler-korunsun-310104
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi
11 Ağustos 2025
/haber/muhammed-salahtan-uefaya-israil-tepkisi-310301
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
11 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-6-gazeteciyi-daha-oldurdu-310293
İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun
8 Ağustos 2025
/haber/israil-e-dunyadan-tepkiler-isgal-plani-derhal-durdurulsun-310259
Almanya, Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'e silah satışını durdurdu
8 Ağustos 2025
/haber/almanya-gazze-yi-isgale-hazirlanan-israil-e-silah-satisini-durdurdu-310253
Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar
8 Ağustos 2025
/haber/hamas-tan-netanyahu-ya-isgal-girisimi-israil-ordusuna-pahaliya-patlar-310241
İsrail, Filistinli aktivist Avde Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti
7 Ağustos 2025
/haber/israil-filistinli-aktivist-avde-hadalinin-cenazesini-ailesine-teslim-etti-310195
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
İsrail'in ablukasına karşı onlarca yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkıyor
5 Ağustos 2025
/haber/israil-in-ablukasina-karsi-onlarca-yardim-filosu-gazze-ye-dogru-yola-cikiyor-310132
TRUMP-NETANYAHU ORTAK YAPIMI
İsrail Gazze'yi tamamen işgale hazırlanıyor
4 Ağustos 2025
/haber/israil-gazze-yi-tamamen-isgale-hazirlaniyor-310125
Bin İsrailli sanatçıdan Gazze çağrısı: Saldırılar dursun, insani değerler korunsun
4 Ağustos 2025
/haber/bin-israilli-sanatcidan-gazze-cagrisi-saldirilar-dursun-insani-degerler-korunsun-310104
Sayfa Başına Git