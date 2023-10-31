İsrail, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim sabahı “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının şiddeti 25. gününde de (31 Ekim) artarak devam ediyor.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze’nin doğusundaki Selahaddin Caddesi’nde olduğunu ve Er-Raşid Caddesi’ne doğru ilerlemeye çalıştığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Gazze’deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, İsrail askeri araçların, Kuveyt Kavşağı bölgesindeki Selahaddin Caddesi’ni geçerek Er-Raşid Caddesi’ne ilerlemek için 10. Cadde’ye girdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin, Gazze’ye kuzeybatıdan da girdiğini ve halen El-Kerame bölgesinde olduğunu aktaran El-Bezm, askeri güçlerin, Gazze’nin kuzeybatısındaki yerleşim alanlarının tamamını yok ettiğini belirtti.

El-Bezm ayrıca İsrail’in Gazze’nin kuzey bölgelerini güneyden ayırmaya çalıştığını dile getirdi.

İsrail ordusu bir süre önce yaptığı açıklamada, kara birliklerinin Gazze Şeridi’nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla “şiddetli çatışmalara” girdiğini duyurdu.

Hagari: Asker kaybımız 315

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari bugün düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar 315 asker ve subayın hayatını kaybettiğini açıkladı, “Gazze Şeridi’ndeki rehine sayısının 238 olduğunu” kaydetti.

Gazze’deki kara saldırılarının devam edeceğini söyleyen Hagari, “Gazze Şeridi’ne yakıt girmeyecek, bu siyasi düzeyde bir karardır ve bunu uyguluyoruz” dedi.

“Gazze’ye yakıt girmezse, fırınlar ekmek üretemeyecek”

Yemen’den İsrail’e füze atıldı

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Kızıldeniz’de tespit edilen bir “hava tehdidinin” ardından savaş uçaklarının havalandığı ve söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermese de yerel basın saldırının arkasında Yemen’deki Husi güçleri (Ensarullah) olduğunu yazdı.

Yemen’deki Şii Zeydi Husi güçleri, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana’yı kontrol altında tutuyor.

Ensarullah Hareketi’ne bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki çeşitli noktaları balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını kaydetti. Tuğgeneral Sari, "İsrail saldırıları sona erinceye kadar" füze ve İHA saldırılarına devam edeceklerini vurguladı

*İsrail'e atılan füze, hava savunma sistemlerince imha edildi (Fotoğraf: X)

Kassam Tugayları: Gazze’de üç İsrail askeri aracını imha ettik

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze’nin çeşitli noktalarında üç askeri aracı imha ettiklerini ve çatışmada bir İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları’na bağlı Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’nda el yapımı patlayıcı ve “Yasin 105” roketleriyle bir askeri aracın hedef alındığı kaydedildi.

Gazze’nin kuzeybatısında da İsrail güçleriyle çatışmaya girildiği ifade edilen açıklamada, biri tank, diğeri buldozer olmak üzere İsrail’e ait iki aracın daha hedef alındığı, bir askerin öldürüldüğü öne sürüldü.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI'NDA 24. GÜN Gazze Şeridi'nde saldırılar artarak devam ediyor

Gazze’de can kaybı 8 bin 525’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, El-Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 18 katliam gerçekleştirdiğini ve 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525'e çıktığını, 21 bin 643 kişinin de yaralandığını belirtti.

El-Kudra, Bakanlığa 1100'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin enkaz altında kalan kayıp ihbarı geldiğini aktardı.

İsrail'in kasıtlı olarak 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, saldırılarda hedef alınmaları ve yakıt sorunu nedeniyle 15 hastane ve 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik ihlalleri sonucu 130 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 25 ambulansın hizmet dışı kaldığını söyledi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail askerleri Batı Şeria’da iki Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus’ta İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz hayatını kaybetti.

Tubas kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği baskında vurulan 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 9 kişinin tedavi için Türk Tubas Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 124’e yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)