İsrail, Gazze'den 4 esir kurtardı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini, bu saldırılarda da iki farklı bölgede 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve "sağlık durumlarının iyi" olduğunu ifade etti.

İsrail, esirlerin isimlerini Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) diye verdi. Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı.

Ordu, daha sonra yaptığı bir başka açıklamayla da Arnon Zmora isimli başkomiserin esirlerin kurtarıldığı sırada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurdu.

7 Ekim saldırılarında Hamas en az 240 İsrailli ve yabancıyı Gazze Şeridi'nde esir almıştı. Süreçte Hamas 105 İsrailli ve yabancı esiri, İsrail ise 240 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. İsrail hükümetine göre Gazze'de 130 rehine kaldı. Ordu 85 kişinin hâlâ hayatta olduğuna inanıyor.

İsrail saldırılara devam ediyor

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda 150’den fazla kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi, El-Megazi, Ez-Zevayide ve El-Bureyc mülteci kamplarına saldırı düzenledi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 150 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.

Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Eğer İsrail kendi tercihlerini Filistinlilere zorla dayatabileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalı." Dedi.

Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de ekledi.

UNICEF'ten Gazze'de ateşkes ve çocuklar için güvenlik çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF), Gazzeli çocukların çocukluklarını yaşamak yerine korku dolu zamanlardan geçtiğine işaret ederek, bölgede ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların çok zor şartlar altında olduğunu vurguladı.

UNICEF, açıklamasında, "Çocuklar okullarda olmak yerine şiddetten kaçıyor. Yataklarında güven içinde uyumak yerine derme çatma çadırlarda acı çekiyor. Mutlu bir çocukluk yerine korku dolu anlar yaşıyor. (Gazze'de) Ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve sorunsuz yardım girişi için çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 800’ün üzerinde.

(HA)