İsrail, Gazze'deki su kaynaklarının yarısı yok etti

Gazze’deki su kaynakları ve arıtma tesisleri artık yok. BBC’nin Verify servisinin uydu görüntüleri üzerinden yaptığı araştırmaya göre İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'ye misilleme başlatmasından bu yana yüzlerce su kaynağı hasar gördü veya yok edildi.

Ayrıca, altı atık su arıtma tesisinden dördü tahrip edildi. Diğer ikisi de yakıt veya malzeme eksikliği nedeniyle kapalı durumda.

Uzmanlar, bu tesislerin birçoğunun Filistinliler için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. BBC’nin incelemesi Gazze Sahil Belediyeleri Su İdaresi’nin (CMWU) listesindeki 600'den fazla su ve sanitasyon tesisini kapsıyor. Buna göre 603 su tesisinden yüzde 53'ü 7 Ekim'den bu yana hasar gördü veya yıkıldı.

Araştırmada görüşlerine yer verilen Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Birleşik Krallık Temsilcisi Dr. Natalie Roberts, tesislerin tahrip edilmesinin ‘halk için feci sağlık sonuçlarına’ yol açtığı konusunda uyarıda bulundu. "İshalli hastalıkların oranları felaket derecede yüksek" dedi.

Roberts, birçok Gazzelinin kaçtığı güneydeki Refah'ta hastalıkta artış olduğunu ve kolera riskinin bulunduğunu ekledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı sonrası başlayan savaşta Gazze'deki yerleşimlerde büyük yıkım yaşandı. BM'ye göre yaklaşık 69 bin konut yıkıldı ve 290 bin konut hasar gördü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)