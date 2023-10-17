İsrail Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu: "En az 500 ölü"

İsrail'in hava saldırısında vurduğu Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralı ve hastaların yanı sıra kalmakta olan binlerce yerinden edilmiş insandan en az 500'ünün öldüğü binlere varan yaralı olduğu açıklandı.

Filistin Yönetiminin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf saldırıyı ve kayıpları doğrulayarak İsrail’in savaş suçu işlediğini belirtti, saldırı sonrasında "Şifa Tıp Kompleksi’ne onlarca ölü ve yaralı getirildi[ğini]” açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra da, El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef alan hava saldırısında en az 500 kişinin öldüğünü doğruladı. Çok sayıda insanın enkaz altında olduğunu açıklayan sözcü can kaybının artmasından kaygı duyduklarını söylediler.

El-Ehli Baptist Hastanesi

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi 1882'den bu yana hasta kabul ediyor. Anglikan Kilisesi'nin Kilise Görev Topluluğu tarafından kurulan hastane 1954-1982 arasında Güney Baptist Konferansı'nca yönetildikten sonra 1980'lerde yeniden Anglikan Kilkisesi'ne devredildi.

Kuzey Gazze boşaltılmaya başladığından bu yana hastane Gazze'de derinleşen insani krizde yerlerinden edilenleri de barındırmaya başlamıştı. Canterbury Başpiskoposu Justin Walby, hastaneye 14 Ekim'de de bir İsrail roketinin isabet etttiğini ve dört kişinin yaralandığını bildirmişti.

Üç gün yas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdaki kayıplar dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.

Erdoğan: "Vahşeti durdurun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

Kılıçdaroğlu: "Cinayet"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İsrail’in saldırısını cinayet olarak kınadı:

Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 17, 2023

(AEK)