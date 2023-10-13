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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 09:12
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 10:26
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İsrail: Gazze'deki 1.1 milyon kişi bölgeyi terk etsin

Gazze'ye kara operasyonu için hazırlanan İsrail, kuşatma altına aldığı bölgede yaşayan 1.1 milyon insanın 24 saat içinde bölgeyi terk etmesini istedi. Filistin Sağlık Bakanlığı da Gazze hastanelerindeki binlerce yaralı için acil müdahale çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/israil-gazze-deki-1-1-milyon-kisi-bolgeyi-terk-etsin.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” ile İsrail’in Gazze’ye yönelik “Demir Kılıçlar” operasyonları sonrası başlayan çatışmalar yedinci gününde sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) dün (12 Ekim) gece yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun 24 saat içinde yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların yerinden ayrılmaya zorlamasının "çok yıkıcı" sonuçları olacağına vurgu yaparak, kararın geri çekilmesini istedi.

Binlerce yaralı acil müdahale çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında" ifadeleri kullanıldı.

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İsrail kara operasyonu için hazırlanıyor

Kara operasyonu için hazırlıklarını sürdüren İsrail Savunma Güçleri (IDF) ise yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze, askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir" diyerek tahliye çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde İsrail ordusu, Gazze'de önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek" denildi.

Kızılhaç: 2 milyon kişi temel ihtiyaçlardan yoksun

BM insani yardım görevlileri dün Gazze'nin gıda, su, elektrik ve kritik malzemelerin tükenmesinin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

"Kuşatılan bölgede yaşayan 2,3 milyon kişiye dışarıdan hiçbir yardım gelmiyor ve yerinden edilen 220 bin kişi BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA tarafından işletilen okullarda barınıyor."

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu duyurdu.

Yerinden edilenlerin sayısı 400 bini geçti

New York'ta gazetecilere bilgi veren BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) kitlesel yerinden edilmelerin devam ettiğini ve sadece son 24 saat içinde yüzde 30 arttığını bildirdiğini söyledi. 

BM insani yardım ofisi (OCHA) bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 423 bini aşkın kişinin Gazze Şeridi'ndeki evlerini terk ettiğini açıkladı.

BM: İsrail, 2 bin 500'den fazla evi vurdu

BM'ye göre İsrail'in hava saldırılarında 2 bin 500'den fazla konut ya yıkılırken ya da ağır hasar görürken, yaklaşık 23 bin konut ise orta veya hafif hasar gördü.

Yine ikisi yerinden edilmiş kişiler için acil barınak olarak kullanılan 18 UNRWA okulu ve 72 Filistin yönetimi okulu da dahil olmak üzere en az 90 eğitim tesisinin de vurulduğu belirtildi.

Saldırılarda 11 caminin de vurulduğu kaydedildi.

Gazze'ye saldırılarda hayatını kaybeden BM yardım çalışanlarının sayısı ise 23'e ulaştı.

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Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu “Demir Kılıçlar” operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 180 kişinin de yaralandığı bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 423 bin kişiyi geçti.

Kaynak: Jerusalem Post, Palestine Chronicle, Haaretz, WAFA

(NT)

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