İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 51 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yardım bekleyen sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda en az 51 Filistinli hayatını kaybetti, 648 kişi ise yaralandı. Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, saldırının "kanlı bir katliam" olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre saldırı, Sudaniyye bölgesinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilerin hedef alınmasıyla gerçekleşti. Zikim bölgesinden gelen yardım tırlarından un ve temel ihtiyaç malzemesi almaya çalışan sivillere yönelik saldırının yalnızca üç saat içinde büyük bir can kaybına yol açtığı bildirildi.

Gazze medyasının aktardığına göre, saldırının yaşandığı gün yalnızca 112 yardım tırı bölgeye giriş yapabildi.

AA'nın haberine göre, bu tırların büyük kısmı ise İsrail’in oluşturduğu "kasıtlı ve sistematik kaos ortamında" yağmalandı. Açıklamada, İsrail’in açlığı bir savaş aracı olarak kullandığı, yiyecek arayan sivilleri soğukkanlılıkla hedef aldığı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Gazze’deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, daha önce yaptığı açıklamada saldırının bilançosunun ağır olduğunu belirtmiş, ölü sayısının 40'ı geçtiğini ve hastanelerin yaralılarla dolup taştığını ifade etmişti.

Bölgedeki yetkililer, Gazze’nin hayati ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük en az 600 yardım tırına ihtiyaç duyulduğunu ancak mevcut ablukayla bu sayıya ulaşmanın imkânsız olduğunu vurguluyor.

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(EMK)