İsrail, Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait barınağı bombaladı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin bulunduğu bir barınağı bombaladığını belirtti.

MSF, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük" dedi.

Filistin Kızılayından açıklama

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bir ekibin koordinasyonu ve eşliğinde MSF'nin Reşid Caddesi'nde bulunan merkezinden 2 ölü ve 8 yaralının tahliye edildiği bilgisi yer aldı.

Tahliye edilenlerin Refah'taki Uluslararası Tıp Derneğine ait sahra hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Ambulansa ve sivil araca ateş açıldı

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesine girdiğini söylemişti.

İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını belirten görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestiklerini aktarmıştı.

“Güvenli” bölgeydi Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu. İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti. İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor. Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor. Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor. İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)