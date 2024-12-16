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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Aralık 2024 09:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Aralık 2024 09:46
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İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 43 ölü

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Beyt Hanun beldesindeki Halil Uveyda Okulu'na saldırdı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 43 ölü
*Fotoğraf: AA

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu vurdu. Saldırıda en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığına göre Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Beyt Hanun beldesindeki Halil Uveyda Okulu'na saldırdığını açıkladı.

İsmail es-Sevabite, saldırıda en az 43 kişinin öldüğünü söyledi. Sevabite, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren 213'ten fazla barınma merkezini hedef aldığını belirtti.

İsrail'in ayrıca Gazze'de dört sivil savunma görevlisini öldürdüğünü aktaran Sevabite, saldırıların başlamasından bu yana 94 görevlinin öldüğünü ifade etti.

Sevabite, son iki günde Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında "42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bir katliam yaptığını" vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 976 Filistinli öldü, 106 bin 759 kişi yaralandı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze israil - filistin
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