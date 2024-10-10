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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 16:06
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 16:07
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İsrail, Gazze'de okula saldırdı: En az 28 ölü

Gazze hükümeti, tüm dünyayı, İsrail ordusunun katliamlarını kınamaya ve İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de okula saldırdı: En az 28 ölü
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'nu hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 28 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun saldırısında 54'ten fazla kişinin de yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi.

190 barınma merkezi bombalandı

Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, bombaladığı okulun binlerce Filistinliye ev sahipliği yaptığının bilincinde olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun bu katliamıyla birlikte bombaladığı barınma merkezlerinin sayısının 190'a çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm dünyaya İsrail ordusunun katliamlarını kınama ve İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı yapma çağrısı yapıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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