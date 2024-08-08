ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2024 14:01
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2024 14:05
1 dk Okuma

İsrail, Gazze'de mülteci kampını hedef aldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 39 bin 699'a, yaralı sayısı 91 bin 722'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta yıkılmış bir binanın içinde çömelmiş şekilde oturan bir erkek var.
Fotoğraf: AA

İsrail ordusuna ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonrası hastaneye ölü ve yaralıların getirildiği, saldırıda 12 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları, yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

İsrail'in birden fazla füzeyle vurduğu evde büyük tahribat oluşurken çevredeki evlerde de hasar meydana geldi. Sivil Savunma Birimi ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze'de can kaybı 39 bin 699'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 22 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 699'a, yaralı sayısının da 91 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İSRAİL’İN YANINDA
“Gazze’deki mevcut askeri operasyon, ilk dijital savaş”
Bugün 09:59
/yazi/gazzedeki-mevcut-askeri-operasyon-ilk-dijital-savas-298352
Gazzeli çocuklarda Hepatit salgını
6 Ağustos 2024
/haber/gazzeli-cocuklarda-hepatit-salgini-298273
Gazze’deki ‘sessiz tehdit’: Atıklar
6 Ağustos 2024
/haber/gazzedeki-sessiz-tehdit-atiklar-298269
Gazze’de salgın hastalıklar artıyor
5 Ağustos 2024
/haber/gazzede-salgin-hastaliklar-artiyor-298210
“Gazze felaket bölgesine dönüştü”
2 Ağustos 2024
/haber/gazze-felaket-bolgesine-donustu-298131
Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmen İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti
30 Temmuz 2024
/haber/gazze-de-10-bin-ogrenci-ile-400-ogretmen-israil-in-saldirilarinda-hayatini-kaybetti-297989
İsrail'den Gazze'deki 'güvenli' bölgeye askeri operasyon sinyali
27 Temmuz 2024
/haber/israil-den-gazze-deki-guvenli-bolgeye-askeri-operasyon-sinyali-297931
ilgili haberler
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İSRAİL’İN YANINDA
“Gazze’deki mevcut askeri operasyon, ilk dijital savaş”
Bugün 09:59
/yazi/gazzedeki-mevcut-askeri-operasyon-ilk-dijital-savas-298352
Gazzeli çocuklarda Hepatit salgını
6 Ağustos 2024
/haber/gazzeli-cocuklarda-hepatit-salgini-298273
Gazze’deki ‘sessiz tehdit’: Atıklar
6 Ağustos 2024
/haber/gazzedeki-sessiz-tehdit-atiklar-298269
Gazze’de salgın hastalıklar artıyor
5 Ağustos 2024
/haber/gazzede-salgin-hastaliklar-artiyor-298210
“Gazze felaket bölgesine dönüştü”
2 Ağustos 2024
/haber/gazze-felaket-bolgesine-donustu-298131
Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmen İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti
30 Temmuz 2024
/haber/gazze-de-10-bin-ogrenci-ile-400-ogretmen-israil-in-saldirilarinda-hayatini-kaybetti-297989
İsrail'den Gazze'deki 'güvenli' bölgeye askeri operasyon sinyali
27 Temmuz 2024
/haber/israil-den-gazze-deki-guvenli-bolgeye-askeri-operasyon-sinyali-297931
Sayfa Başına Git