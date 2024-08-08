İsrail, Gazze'de mülteci kampını hedef aldı

İsrail ordusuna ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonrası hastaneye ölü ve yaralıların getirildiği, saldırıda 12 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları, yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

İsrail'in birden fazla füzeyle vurduğu evde büyük tahribat oluşurken çevredeki evlerde de hasar meydana geldi. Sivil Savunma Birimi ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze'de can kaybı 39 bin 699'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 22 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 699'a, yaralı sayısının da 91 bin 722'ye yükseldiği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)