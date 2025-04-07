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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 11:04
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 11:10
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İsrail, Gazze'de gazetecilerin çadırını hedef aldı

Saldırıda Palestine Today muhabiri Hilmi el-Fakavi öldü, en az altı gazeteci de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de gazetecilerin çadırını hedef aldı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib / AA

İsrail ordusu Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadırı vurdu.

Saldırıda Palestine Today muhabiri Hilmi el-Fakavi ile Ahmad Mansour adlı bir kişi öldü, altısı gazeteci dokuz kişi de yaralandı.

Saldırı yangına yol açtı ve çadırları kullanılamaz hale getirdi.

Ayrıca ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda aralarında dört çocuğun da olduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana 168 gazete öldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (İFJ) göre 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail Gazze’deki gazetecilerin yüzde 10’ından fazlasını öldürdü. Saldırılarda en az 168 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti.

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(HA

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