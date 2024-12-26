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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 11:16
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İsrail Gazze'de canlı yayın aracına saldırdı, 5 gazeteci öldü

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201'e çıktı

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail Gazze'de canlı yayın aracına saldırdı, 5 gazeteci öldü
Fotoğraf: Qudsn / X

İsrail, Filistinli gazetecileri sistematik olarak öldürmeye devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (Al-Quds Today TV) televizyonuna ait canlı yayın aracını hedef aldı, 5 gazeteciyi/medya çalışanını öldürdü.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin bir "terörist hücresini" hedef aldığını iddia etti. Hedef alınan kişilerin Filistin İslami Cihad silahlı grubuna mensup olduğunu bildirdi. Ancak iddiayı destekleyecek bir kanıt sunmadı.

Al Jazeera ise bombalanan minibüsün canlı yayın aracı olduğunu, el-Awda Hastanesi'nin önünde durduğunu, gazetecilerin de minibüsün içinde uyuduğunu geçti. Gazeteye göre gazeteciler, baba olacak olan Ayman Al-Jadi’nin eşinin doğumdan çıkmasını bekliyordu.

Hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şöyle:

  • Fadi Hassouna
  • Ibrahim Al-Sheikh Ali
  • Mohammed Al-Ladah
  • Faisal Abu Al-Qumsan
  • Ayman Al-Jadi

Son bir yılda öldürülen gazeteci sayısı 55

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi; Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına, Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Medya Ofisi’ne göre savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail Gazze’de 201 gazeteci ve medya çalışanını öldürdü.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) Aralık ayı ortasında yaptığı araştırmaya göre, 2024 yılında dünya genelinde 104 gazeteci öldürüldü. Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteciler, öldürülen gazetecilerin yarısından fazlasını oluşturdu ve 55 gazeteci hayatını kaybetti.

Ekim 2023'ten bu yana 75 Filistinli gazeteci İsrail tarafından hapsedildi ve o zamandan beri sadece 30'u serbest bırakıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze öldürülen gazeteciler
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