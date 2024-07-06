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HABER
Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2024 14:51
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2024 14:58
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İsrail, Gazze'de biri kadın 5 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 158.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de biri kadın 5 gazeteciyi daha öldürdü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesinde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi.Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sonucu eşi Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldürüldü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

“Amaç Filistin’i susturmak”

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

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(EMK)

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/haber/bati-seriada-9-bin-550-filistinli-gozaltina-alindi-297227
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/haber/israil-gazze-de-bir-bm-calisanini-ve-ailesinden-76-kisiyi-oldurdu-289724
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/haber/rsf-gazze-seridi-nde-yasananlar-gazetecilik-acisindan-bir-trajedi-287601
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CPJ SAVUNUCULUK DİREKTÖRÜ RADSCH
Dünyada Öldürülen Gazetecilerin Üçte İkisi Yerelden
11 Temmuz 2014
/haber/dunyada-oldurulen-gazetecilerin-ucte-ikisi-yerelden-157154
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/haber/israil-gazze-de-bm-binasini-ve-hastaneyi-vurdu-111951
Öldürülen Gazeteciler ve Cezasızlık
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