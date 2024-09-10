İsrail, Gazze'de bir kez daha 'güvenli' bölgeyi vurdu: En az 40 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus’un batısında “güvenli olduğu” iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına üç füze saldırısı düzenledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte üç çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu, 13 Temmuz’da da El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralanmıştı.

Oluşan çukurlara gömülüp yok olan aileler var

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60’ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Her bir çadırda en az beş kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede üç büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var” dedi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti.

Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı.

Uluslararası toplumun Gazze’de işlenen katliamlara ses çıkarmadığına işaret eden Sevabite, İsrail’in 340 günde 3 bin 450 katliam işlediğini söyledi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

Hamas, İsrail’in iddialarını yalanladı

Hamas’tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların “düpedüz yalan” olduğu ifade edildi.

İsrail’in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas’ın daha önce pek çok kez “sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını” açıkladığı dile getirildi.

İsrail savaş uçaklarının “güvenli” olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği “korkunç” katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Şava Meydanı’na saldırı: Beş Filistinli öldü Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu Şava Meydanı yakınındaki el-Hakime Caddesi’nde seyyar “falafel” (kızarmış nohut köftesi) arabası çevresindeki insanları hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Refah’a saldırı: Üç Filistinli öldü Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refah kentinin El-Meşru bölgesinde sivilleri hedef alan bombardıman sonucu üç kişinin öldüğünü belirtti. İsrail, Şucaiyye’de bir grup Filistinliyi hedef aldı Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Zeytun Mahallesi’nde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail savaş uçaklarının Kıyzan en-Neccar Mahallesinde “el-Büyük” ailesine ait evi bombalaması sonucu 1’i çocuk, 2’si kadın dört kişi hayatını kaybetti.

(VC)