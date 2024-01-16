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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2024 11:27
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İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 118.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü
Fotoğraf: Abed Zagout / AA

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü. Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği bildirdi.

Zuveydi'nin nerede ve ne şekilde öldürüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 118'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de gazeteciler meslektaşlarının hedef alınmasına tepki gösterdi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde onlarca Filistinli gazeteci, meslektaşlarının İsrail tarafından hedef alınmasını protesto etti.

El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından onlarca gazeteci Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünde toplandı.

Gazeteciler, "Yayın devam ediyor ve durmayacak" ve "Gerçeklerin sesinin susturulmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

El-Gad Televizyon kanalı muhabiri Muhammed Ebu Namus, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in gerçeği gizleme girişimlerini ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in, basın mensuplarının, Filistin halkına karşı işlenen ihlalleri ortaya çıkarmasına engel olduğunu kaydeden Ebu Namus, "Biz hala sahadayız, buradan ayrılmayacağız ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği ihlal ve suçları aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

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(HA)

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