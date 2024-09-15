İsrail, Gazze'de bir gazeteci daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Abdullah Şekşek'in hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin basınında çıkan haberlerde gazeteci Şekşek'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Medya Ofisinin açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 173'e yükseldiği bildirildi.
(Mİ)