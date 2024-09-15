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Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 19:47
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2024 19:51
1 dk Okuma

İsrail, Gazze'de bir gazeteci daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de bir gazeteci daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Abdullah Şekşek'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin basınında çıkan haberlerde gazeteci Şekşek'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Medya Ofisinin açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 173'e yükseldiği bildirildi.

(Mİ)

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/haber/gazze-seridi-nde-can-kaybi-41-bin-226-ya-yukseldi-299738
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