İsrail, Gazze'de bir BM çalışanını ve ailesinden 76 kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'deki Filistinlilere insani yardımın artırılmasını öngören karar tasarısına rağmen İsrail'in bölgeye saldırıları sürüyor.

Son gelen bilgilere göre İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de düzenlediği saldırılarda 47 Filistinliyi öldürdü. İsrail’in Gazze’de öldürdüğü gazeteci sayısı da 101’e ulaştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze'nin orta kesimlerini dün akşamdan bu yana bombardıman altında tutuyor.

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi hedef alan İsrail Refah’ta 40 Filistinliyi öldürdü. El-Emel Hastanesini hedef alan İsrail burada da 13 yaşındaki Emir Rami Avde'yi öldürdü.

İsrail ayrıca Han Yunus'ta En-Nebris ailesinin evini hedef alan İsrail güçleri burada 1 Filistinliyi, Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağında 3 Filistinliyi ve Han Yunus'un doğusundaki Man bölgesinde de 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Cibaliya ve el-Curn bölgelerini de fosfor ve sis bombasıyla hedef aldı. Bölgeyi işgal eden İsrail askerleri, Cibaliya'nın merkezine doğru ilerleme girişimlerini sürdürdü. Cibaliya'da İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin ulaşımını engellemesi sebebiyle çok sayıda yaralı ile hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi sokak ve caddelerde kaldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki İsrail güçleri de topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

BM çalışanı ve ailesinden 76 kişi öldü

Birleşmiş Milletler ise bir çalışanının ve geniş ailesinden 76 kişinin birden öldürüldüğünü açıkladı. BM Kalkınma Fonu (UNDP) çalışanı olan 56 yaşındaki kişinin ismi İssam el Muğrabi.

El Muğrabi’nin eşi, beş çocuğu ve onlarca akrabası Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda öldürüldü. BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, acil ateşkes çağrısı yaptığı açıklamasında "İssam ve ailesinin ölümü hepimizi derinden etkiledi. Gazze'de Birleşmiş Milletler ve siviller hedef olmamalı. Bu savaş son bulmalı. İssam'ın ailesinin ve sayısız insanın yaşadığı acıyı artık daha fazla aile yaşamamalı" dedi.

Gazze Sivil Savunma sözcüsü Mahmud Bassal da, El Muğrabi ve ailesinden 76 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak bu durumun savaşın en ölümcül saldırılarından biri olduğunu söyledi. Bassal aile içindeki 16 kişinin isimlerini verdi ve ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

101 gazeteci öldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Ahmed Cemal el-Medhun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Medhun'un, Gazze'deki hükümete bağlı Er-Ray Haber Ağı Müdür Yardımcısı olduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 101'e yükseldi.

Kültür soykırımı

Öte yandan İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 13 Filistinli şair ve yazarı öldürdü.

Gazze Şeridi'ne 78 gündür sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler, sağlık personeli, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları dahil sivilleri hedef alan İsrail güçleri, Filistin'in edebiyat camiasından ünlü isimleri ve ailelerini de bombardımanlarla katletti.

Öldürülen kişiler arasında uluslararası hukuk uzmanı ve yazar Said Talal ed-Dehşan (51), şair ve yazar Ömer Faris Ebu Şaviş (36), yazar, gazeteci ve fotoğrafçı Yusuf Davas, yazar Abdullah Akkad, tarihçi ve üniversite profesörü Cihad Süleyman Masri, şair ve roman yazarı Hiba Kemal Ebu Nada, yazar Abdulkerim Haşhaş, tiyatro oyunu yazarları İnas es-Saka (53), şair ve eğitim araştırmacısı Şehade el-Buhbahan (73), yazar ve gazeteci Mustafa Hasan Mahmud es-Savvaf, şair ve yazar Nureddin Haccac (27), aktivist, yazar, şair, çevirmen ve Gazze İslam Üniversitesi Profesörü Rıfat el-Arir (44) ile Filistinlilerin hayatta kalma ve tarihte hatırlanma mücadelesini anlatan ünlü şair Salim en-Naffar var.

(HA)