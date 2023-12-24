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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Aralık 2023 17:45
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2023 17:46
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İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 103 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Filistin Er-Rey radyosunda ses mühendisi olan gazeteci Muhammed Yunus ez-Zeytuniyye ile Filistin Er-Rey haber ajansında foto muhabiri olan gazeteci Muhammed Abdulhalik el-Af'ın İsrail saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

İki gazetecinin de İsrail'in Gazze'de "Zeytuniyye" ailesine ait evi bombalaması sonucu hayatını kaybettiği ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 103'e ulaştığı bilgisini verdiler.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.

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(AS)

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