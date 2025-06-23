İsrail: Füze motoru üretim tesisini vurduk

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları’na ait füze motoru üretim tesisinin hedef alındığı bildirildi. Tesisin, İsrail’e fırlatılan füzelerde kullanılan motorların üretildiği stratejik bir merkez olduğu iddia edildi.

Açıklamada, saldırının İsrail topraklarından yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta, istihbarata dayalı bir operasyonla gerçekleştirildiği vurgulandı.

İran'ın birçok kentinde patlamalar

İran’ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İsfahan’ın Necefabad ilçesinde ise görevdeki bir ambulansa yönelik saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. İran devlet medyası, saldırılara ilişkin detayları sınırlı şekilde aktarırken, Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı patlamaların kapsamlı olduğunu doğruladı.

ABD’nin rolü: Nükleer tesisler hedefte

İsrail'in saldırılarının, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği hava operasyonlarıyla eşzamanlı gerçekleştiği dikkat çekti. ABD B-2 bombardıman uçakları, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef aldı. ABD’li yetkililer, bu saldırılar öncesinde İsrail’in İran’daki bazı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.

İsrail’in saldırılarının, ABD’nin doğrudan müdahalesiyle koordine edildiği ve İran’ın nükleer ve füze altyapısını zayıflatma amacını taşıdığı belirtiliyor.

Netanyahu: Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran'la uzun süreli bir çatışmaya girmek istemediklerini ancak “tüm hedefler tamamlanmadan operasyonun sona ermeyeceğini” ifade etti. Netanyahu, "İran'ın füze tehdidini ortadan kaldırmak ve nükleer silaha ulaşmasını engellemek öncelikli hedefimizdir" dedi.

ABD: İran'ın uranyum stoğu gündemde

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın zenginleştirdiği uranyum stoğunun akıbetiyle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı. Vance, İran’ın silah kalitesinde uranyuma erişme kapasitesini ciddi oranda yitirdiğini savundu.

Trump yönetimi, Fordo tesisine verilen zararın büyük olduğunu ileri sürerken, bazı bağımsız kaynaklar tesisin tamamen yok edilmediğini bildirdi.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı girişimi

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tel Aviv ve çevresinde acil durum alarmları devreye girerken, sığınaklara inme çağrısı yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Gece boyunca saldırılar sürdü

İran’ın başkenti Tahran ile Kereç, Şiraz ve Yezd gibi kentlerde gece boyunca hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Birçok insansız hava aracının düşürüldüğü, bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Almanya’dan destek, temkinli açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin meşru olduğunu savunurken, saldırıların radyasyon riski yaratmaması gerektiğini vurguladı. Wadephul, "İran kendisi kırmızı çizgiyi aştı" dedi ve müzakere çağrısında bulundu.

Diplomasi trafiği hızlandı

İsrail ve İngiltere dışişleri bakanları, ABD'nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılarla ilgili gelişmeleri ele aldı. İsrail tarafı, uluslararası toplumu İran'a baskı yapmaya çağırdı.

Ayrıca, Hollanda'da Lahey Merkez İstasyonu önünde toplanan kalabalık, kentte düzenlenen NATO zirvesini protesto etti. Göstericiler Filistin ve İran bayraklarının yanı sıra NATO karşıtı mesajlar içeren pankartlar da taşıdı.Savaş karşıtı mesajlar verdi.

Netanyahu: Trump'a şapka çıkartmak gerek

ABD İRAN'A SALDIRDI Dışişleri Bakanlığı: Küresel güvenlik risk altında

(EMK)