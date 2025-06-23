ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 08:47
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 08:53
3 dk Okuma

İsrail: Füze motoru üretim tesisini vurduk

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın zenginleştirdiği uranyum stoğunun akıbetiyle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail: Füze motoru üretim tesisini vurduk
Fotoğraf: AA / Hollanda'da Lahey Merkez İstasyonu önünde toplanan kalabalık, kentte düzenlenen NATO zirvesini protesto etti.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Şahrud kentindeki İran Devrim Muhafızları’na ait füze motoru üretim tesisinin hedef alındığı bildirildi. Tesisin, İsrail’e fırlatılan füzelerde kullanılan motorların üretildiği stratejik bir merkez olduğu iddia edildi.

Açıklamada, saldırının İsrail topraklarından yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta, istihbarata dayalı bir operasyonla gerçekleştirildiği vurgulandı.

İran'ın birçok kentinde patlamalar

İran’ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İsfahan’ın Necefabad ilçesinde ise görevdeki bir ambulansa yönelik saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. İran devlet medyası, saldırılara ilişkin detayları sınırlı şekilde aktarırken, Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı patlamaların kapsamlı olduğunu doğruladı.

ABD’nin rolü: Nükleer tesisler hedefte

İsrail'in saldırılarının, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği hava operasyonlarıyla eşzamanlı gerçekleştiği dikkat çekti. ABD B-2 bombardıman uçakları, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef aldı. ABD’li yetkililer, bu saldırılar öncesinde İsrail’in İran’daki bazı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.

İsrail’in saldırılarının, ABD’nin doğrudan müdahalesiyle koordine edildiği ve İran’ın nükleer ve füze altyapısını zayıflatma amacını taşıdığı belirtiliyor.

Netanyahu: Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran'la uzun süreli bir çatışmaya girmek istemediklerini ancak “tüm hedefler tamamlanmadan operasyonun sona ermeyeceğini” ifade etti. Netanyahu, "İran'ın füze tehdidini ortadan kaldırmak ve nükleer silaha ulaşmasını engellemek öncelikli hedefimizdir" dedi.

ABD: İran'ın uranyum stoğu gündemde

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın zenginleştirdiği uranyum stoğunun akıbetiyle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı. Vance, İran’ın silah kalitesinde uranyuma erişme kapasitesini ciddi oranda yitirdiğini savundu.

Trump yönetimi, Fordo tesisine verilen zararın büyük olduğunu ileri sürerken, bazı bağımsız kaynaklar tesisin tamamen yok edilmediğini bildirdi.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı girişimi

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tel Aviv ve çevresinde acil durum alarmları devreye girerken, sığınaklara inme çağrısı yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Gece boyunca saldırılar sürdü

İran’ın başkenti Tahran ile Kereç, Şiraz ve Yezd gibi kentlerde gece boyunca hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Birçok insansız hava aracının düşürüldüğü, bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Almanya’dan destek, temkinli açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin meşru olduğunu savunurken, saldırıların radyasyon riski yaratmaması gerektiğini vurguladı. Wadephul, "İran kendisi kırmızı çizgiyi aştı" dedi ve müzakere çağrısında bulundu.

Diplomasi trafiği hızlandı

İsrail ve İngiltere dışişleri bakanları, ABD'nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılarla ilgili gelişmeleri ele aldı. İsrail tarafı, uluslararası toplumu İran'a baskı yapmaya çağırdı.

Ayrıca, Hollanda'da Lahey Merkez İstasyonu önünde toplanan kalabalık, kentte düzenlenen NATO zirvesini protesto etti. Göstericiler Filistin ve İran bayraklarının yanı sıra NATO karşıtı mesajlar içeren pankartlar da taşıdı.Savaş karşıtı mesajlar verdi.
Netanyahu: Trump'a şapka çıkartmak gerek
Netanyahu: Trump'a şapka çıkartmak gerek
22 Haziran 2025
Dışişleri Bakanlığı: Küresel güvenlik risk altında
ABD İRAN'A SALDIRDI
Dışişleri Bakanlığı: Küresel güvenlik risk altında
22 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
abd açıklama İsrail İsrail İran'a saldırdı ABD İran'a saldırdı
ilgili haberler
İran-İsrail çatışmasında 6. gün: Erdoğan'dan 'teyakkuz' açıklaması
18 Haziran 2025
/haber/iran-israil-catismasinda-6-gun-erdogan-dan-teyakkuz-aciklamasi-308553
DEMOKRATİK CEPHEYLE ORTAK BİLDİRİ
İsrail Komünistleri Netanyahu'nun İran'a saldırısına karşı çıktı
16 Haziran 2025
/haber/israil-komunistleri-netanyahu-nun-iran-a-saldirisina-karsi-cikti-308481
İsrail’in nükleer güç masalı ve Türkiye’de sosyalist yapılar
18 Haziran 2025
/yazi/israilin-nukleer-guc-masali-ve-turkiyede-sosyalist-yapilar-308507
İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi
18 Haziran 2025
/haber/ispanya-ab-ulkelerinden-israil-e-silah-ambargosu-uygulamasini-istedi-308531
Bahçeli: Yeni bir dünya savaşı kapıda, hedef Türkiye olabilir
Bugün 13:20
/haber/bahceli-yeni-bir-dunya-savasi-kapida-hedef-turkiye-olabilir-308717
SAVAŞTA 7 GÜN GERİDE KALDI
İran-İsrail: Yıkım büyüyor, ölümler çoğalıyor, barış kapısı henüz açılmadı
20 Haziran 2025
/haber/iran-israil-yikim-buyuyor-olumler-cogaliyor-baris-kapisi-henuz-acilmadi-308613
BALİSTİK FÜZELER RAMPALARA YÜKLENİRKEN
İran-İsrail: Derinleşen çatışma olasılığı barış dinamiklerini harekete geçirdi
17 Haziran 2025
/haber/iran-israil-derinlesen-catisma-olasiligi-baris-dinamiklerini-harekete-gecirdi-308522
Komünist-İşçi çizgisinden: İsrail ve İran rejimi arasındaki savaş
19 Haziran 2025
/haber/komunist-isci-cizgisinden-israil-ve-iran-rejimi-arasindaki-savas-308594
İran-İsrail çatışmasında 5. gün: İranlı üst düzey komutan Ali Şadımani öldürüldü iddiası
17 Haziran 2025
/haber/iran-israil-catismasinda-5-gun-iranli-ust-duzey-komutan-ali-sadimani-olduruldu-iddiasi-308491
REJİM MEŞRUİYETİNİ YÜKSELTME PEŞİNDE
İran İşçi Komünist Partisi, İsrail saldırısına da Mollaların savaşına da karşı
16 Haziran 2025
/haber/iran-isci-komunist-partisi-israil-saldirisina-da-mollalarin-savasina-da-karsi-308480
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran-İsrail çatışmasında 6. gün: Erdoğan'dan 'teyakkuz' açıklaması
18 Haziran 2025
/haber/iran-israil-catismasinda-6-gun-erdogan-dan-teyakkuz-aciklamasi-308553
DEMOKRATİK CEPHEYLE ORTAK BİLDİRİ
İsrail Komünistleri Netanyahu'nun İran'a saldırısına karşı çıktı
16 Haziran 2025
/haber/israil-komunistleri-netanyahu-nun-iran-a-saldirisina-karsi-cikti-308481
İsrail’in nükleer güç masalı ve Türkiye’de sosyalist yapılar
18 Haziran 2025
/yazi/israilin-nukleer-guc-masali-ve-turkiyede-sosyalist-yapilar-308507
İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi
18 Haziran 2025
/haber/ispanya-ab-ulkelerinden-israil-e-silah-ambargosu-uygulamasini-istedi-308531
Bahçeli: Yeni bir dünya savaşı kapıda, hedef Türkiye olabilir
Bugün 13:20
/haber/bahceli-yeni-bir-dunya-savasi-kapida-hedef-turkiye-olabilir-308717
SAVAŞTA 7 GÜN GERİDE KALDI
İran-İsrail: Yıkım büyüyor, ölümler çoğalıyor, barış kapısı henüz açılmadı
20 Haziran 2025
/haber/iran-israil-yikim-buyuyor-olumler-cogaliyor-baris-kapisi-henuz-acilmadi-308613
BALİSTİK FÜZELER RAMPALARA YÜKLENİRKEN
İran-İsrail: Derinleşen çatışma olasılığı barış dinamiklerini harekete geçirdi
17 Haziran 2025
/haber/iran-israil-derinlesen-catisma-olasiligi-baris-dinamiklerini-harekete-gecirdi-308522
Komünist-İşçi çizgisinden: İsrail ve İran rejimi arasındaki savaş
19 Haziran 2025
/haber/komunist-isci-cizgisinden-israil-ve-iran-rejimi-arasindaki-savas-308594
İran-İsrail çatışmasında 5. gün: İranlı üst düzey komutan Ali Şadımani öldürüldü iddiası
17 Haziran 2025
/haber/iran-israil-catismasinda-5-gun-iranli-ust-duzey-komutan-ali-sadimani-olduruldu-iddiasi-308491
REJİM MEŞRUİYETİNİ YÜKSELTME PEŞİNDE
İran İşçi Komünist Partisi, İsrail saldırısına da Mollaların savaşına da karşı
16 Haziran 2025
/haber/iran-isci-komunist-partisi-israil-saldirisina-da-mollalarin-savasina-da-karsi-308480
Sayfa Başına Git