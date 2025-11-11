İsrail Filistinlilere idam cezası getirebilecek tasarıyı oyladı

İsrail Parlamentosu'nda yapılan yasa tasarısının ilk oylamasında 39 milletvekili “evet”, 16 milletvekili “hayır” oyu kullandı.

İsrail meclisi Knesset’in “Güvenlik” Komitesi“ Filistinli esirlere ölüm cezası verilmesini öngören yasa tasarısını oyladı. Tasarı, İsrailli sivilleri “milliyetçi nedenlerle” öldürmekle suçlanan Filistinlilere ölüm cezasını öngörürken, İsrailli Yahudiler geçerli olmayacak.

Yasanın mimarı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından Meclis’te kutlama yaparak milletvekillerine tatlı dağıttı. Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Otzma Yehudit (Yahudi Gücü Partisi) tarih yazıyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi” ifadelerini kullandı.

עוצמה יהודית בדרך לעשות היסטוריה



הבטחנו וקיימנו

✔️ חוק עונש מוות למחבלים

עבר בקריאה ראשונה pic.twitter.com/0muuHCNA4Z — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 10, 2025

Yasa, insan hakları savunucularının tepkisini çekti. Hak savunucuları, yasanın yalnızca Filistinlileri hedef alarak “apartheid tarzı” bir adalet sistemini yasallaştırdığını belirtiyor.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Knesset’te üç tur oylamadan geçmesi gerekiyor.

İsrail’de Filistinli mahkuma işkenceyi oraya çıkartan başsavcı gözaltında

Tasarı yeni değil

Knesset’in bir üyesi, 29 Eylül’de ilk okumada oylamaya hazırlanmak üzere “Filistinli mahkumları idam etme” tasarısını sundu.

Yasa, 2022’nin sonlarında Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir’in başını çektiği koalisyon hükümetinin anlaşmasını sonuçlandırmak için imzalanan anlaşmaların bir parçası olarak kabul ediliyor. Mahkumları infaz etme tasarısı yeni değil. Son yıllarda defalarca önerildi, en son 2022’de aşırı sağcı bakan Ben-Gvir bir dizi değişiklikle yeniden sundu ve Mart 2023’te Knesset tarafından ön okumada onaylandı.

Tasarı, “ırkçılık veya nefret nedeniyle ve İsrail’e zarar vermek amacıyla kasıtlı olarak veya ihmal sonucu bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olan herhangi bir kişiye ölüm cezası verilmesi”ni öngörüyor.

Yasanın ilk okumada kabul edilmesi, tasarıya devam edilmesini sağlayacak.

Gazze Mahkemesi nihai kararını açıkladı: İsrail soykırım işliyor

62 yıllık yasak sona erebilir

Tasarı yasalaşırsa, İsrail’in 62 yıldır fiilen yürürlükte olan idam yasağı sona erecek. İsrail tarihinde şimdiye kadar yalnızca Nazi subayı Adolf Eichmann idam edildi.

Eichmann, II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin ölüm kamplarına sevkini organize etmiş, savaş sonrası Arjantin’e kaçmıştı. 1960’ta İsrail ajanlarınca Buenos Aires’ten kaçırılan Eichmann, 1962’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak idam edildi. Eichmann, İsrail yargısı tarafından ölüm cezasına çarptırılan ve idam edilen tek kişi olarak tarihe geçti.

FHKC: “Tüm alanlarda direnişle karşılanacak”

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, tasarıya dair yaptığı açıklamada tasarının her alanda direnişle karşılanacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

Düşman parlamentosunun “Filistinli tutuklulara ölüm cezası” tasarısını ilk okumada onaylaması, Siyonist işgalin faşizmini yansıtan yeni bir savaş suçudur Siyonist düşman parlamentosundaki sözde Ulusal Güvenlik Komitesi’nin “Filistinli tutuklulara ölüm cezası” tasarısını ilk okumada onaylama kararı, bu faşist varlığın kara suç siciline eklenecek yeni bir savaş suçudur ve onun ırkçı, faşist ve kanlı doğasının açık bir kanıtıdır. Sözde “mahkumlara ölüm cezası” ve “7 Ekim olaylarına katılanlar için mahkeme” kararı, işgalin suçlarından sorumlu tutulmasını sağlayabilecek her türlü uluslararası hukuki süreci baltalamayı amaçlayan ve Filistin halkının “yasal olarak yok edilmesi” kavramını kutsallaştırmayı hedefleyen sömürgeci bir yasama sisteminin parçasıdır. Bu karar, Siyonistlerin intikam eğilimini ifade etmekle kalmayıp, işgalin yıllardır hapishanelerdeki kahraman esirlerimize karşı sistematik işkence, tıbbi ihmal veya doğrudan öldürme yoluyla uyguladığı sistematik infazları meşrulaştırmayı da amaçlamaktadır. Bugün gözaltı ve sorgu merkezlerinde, özellikle de savaş suçlusu Itamar Ben Gvir’in önderlik ettiği “Sdeh Timan” gözaltı merkezinde işkence ve yavaş infazlar şeklinde yaşananlar, bu politikanın canlı bir örneğidir. Bu projenin onaylanması, halkımıza ve esirler hareketine karşı yeni bir tırmanışa doğru atılmış tehlikeli bir adımdır ve bu varlığın sadece cinayet ve imha dilini bildiğini teyit etmektedir. Esirlerimiz, işgal altındaki vatanlarını ve halklarının haklarını ve onurunu, halkımıza karşı her türlü öldürme, kuşatma ve aç bırakma yöntemlerini uygulayan bir katil, suçlu ve sadist çeteye karşı savunan özgürlük savaşçılarıdır. Cephe, bu suçlu varlığa, esirlere karşı işlediği iğrenç suçları durdurması ve liderlerinin esirlere ve tüm Filistin halkına karşı suç işleyen savaş suçluları olarak sorumlu tutulması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunmaktadır. Cephe, bu kararın Filistinlilerin tepkisi olmadan geçmeyeceğini ve esirlerimize yönelik her türlü zararın tüm alanlarda artan direniş ve tırmanışla karşılanacağını teyit eder.

Süreç nasıl işleyecek? Knesset web sitesinde açıklandığı üzere, İsrail’de yasaların çıkarılması, bir Knesset üyesi veya hükümet komitesi tarafından yasa tasarısı hazırlanmasıyla başlayan birkaç aşamadan geçer. Bu amaçla özel olarak düzenlenen bir toplantıda, Knesset Başkanlığı aldığı yasa tekliflerini onaylar ve bunlar aynı gün Knesset Genel Kurulu’na ön okuma için sunulur, böylece tartışılır ve onaylanıp onaylanmayacağına karar verilir, ardından ilk okuma için hazırlık yapmak üzere teklifi tartışan bir parlamento komitesine iletilir. Önerilen yasalar, ölüm cezası yasasında olduğu gibi Knesset üyesi tarafından değil hükümet tarafından veya Knesset komiteleri tarafından sunulursa, ön görüşmelere tabi tutulmaz ve ilk okuma aşamasından başlar. İlk okuma için önerilen yasalar resmi bir bültende yayımlanır ve ardından yasaların reddedilmesi veya daha fazla görüşmeye tabi tutulması için oylama yapılır. Teklif ilk okumadan geçerse, ikinci ve üçüfncü okumalar için hazırlamak üzere Knesset’teki uzman bir komiteye gönderilir. Komite görüşmelerini tamamladıktan sonra, yasalar genel kurulda daha fazla görüşmeye tabi tutulur ve ardından ikinci ve üçüncü okumalar oylanır. Teklif üç okumada onaylandıktan sonra, yasa İsrail Devleti’nin anayasasının parçası haline gelir ve resmi olarak taslak haline getirildikten sonra “Kayıtlar”da yayımlanır ve yürürlüğe girer.

(NÖ)