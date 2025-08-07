İsrail, Filistinli aktivist Avde Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti

İsrail makamları, 28 Temmuz’da işgal altındaki Batı Şeria’da bir yerleşimci tarafından vurularak öldürülen Filistinli insan hakları aktivisti Avde Muhammed Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti.

Filistin’in resmî haber ajansı WAFA, Hadalin’in naaşının, defnedilmek üzere doğduğu köy olan Umm el-Hayr’a (Mesafir Yatta) götürüldüğünü duyurdu.

İsrail yönetimi, Hadalin’in cenazesinin teslim edilmesi konusunda uzun süre direnirken; taziye çadırı kurulmaması, naaşın başka bir yere gömülmesi ve cenaze törenine en fazla 15 kişinin katılması gibi çeşitli kısıtlamalar dayattı.

"Başka Bir Toprak Yok" filmi hakkında

"Başka Bir Toprak Yok" belgeselinin hikayesi, Batı Şeria'daki geniş bir köy olan "Mesafrita"yı anlatıyor. 2002 ile 2022 yılları arasında, işgal süreci köyde artmaktadır. Siyonist rejim ordusu, askeri üs kurma bahanesiyle Filistinli köy sakinlerini evlerinden çıkarır.

Siyonist işgalciler, Filistinlilere acımasızca ateş açar. İşgale karşı çıkanlar tutuklanır ve hapse atılır. Köydeki evler, hatta okullar dahi yok edilir ve sakinleri çadırlarda yaşamaya mahkum edilir. Filmin yapımcılarından Basel ve Yuval, siyonist işgalci uygulamalara karşı oldukları için tehdit altındadır.

Ne olmuştu? 28 Temmuz’da El Halil’in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Hadalin, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimci Yinon Levi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. 31 yaşındaki Hadalin, bu yıl Oscar Ödülü kazanan “No Other Land” adlı belgeselin yapım sürecine aktif katkıda bulunmuştu. Film, İsrail’in işgal politikalarını ve Filistinlilerin mücadelesini konu alıyor. Hadalin’in vurulma anlarına dair görüntüler kamuoyuna yansımasına rağmen, İsrail mahkemesi Levi hakkında sadece ev hapsi kararı verdi. Ardından “delil yetersizliği” gerekçesiyle saldırgan serbest bırakıldı. 2024’te dönemin ABD Başkanı Joe Biden, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Yinon Levi de Batı Şeria’da Filistinli ve Bedevi sivillere saldıran ve evlerini terk etmemeleri halinde daha fazla şiddet uygulamakla tehdit eden bir grup yerleşimciye liderlik ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı. Donald Trump, ABD Başkanı seçildikten sonra yaptırım kararını kaldırmıştı.

(EMK)