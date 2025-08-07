ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 09:31
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 11:31
2 dk Okuma

İsrail, Filistinli aktivist Avde Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti

Filistin’in resmî haber ajansı WAFA, Hadalin’in naaşının, defnedilmek üzere doğduğu köy olan Umm el-Hayr’a (Mesafir Yatta) götürüldüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Filistinli aktivist Avde Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti
Fotoğraf: AA

İsrail makamları, 28 Temmuz’da işgal altındaki Batı Şeria’da bir yerleşimci tarafından vurularak öldürülen Filistinli insan hakları aktivisti Avde Muhammed Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti.

Hadeleen, İsrail’in bölgedeki ihlallerini belgeleyen Oscar ödüllü “Başka Bir Toprak Yok” adlı filmin yapım ekibindeydi.

Filistin’in resmî haber ajansı WAFA, Hadalin’in naaşının, defnedilmek üzere doğduğu köy olan Umm el-Hayr’a (Mesafir Yatta) götürüldüğünü duyurdu.

İsrail yönetimi, Hadalin’in cenazesinin teslim edilmesi konusunda uzun süre direnirken; taziye çadırı kurulmaması, naaşın başka bir yere gömülmesi ve cenaze törenine en fazla 15 kişinin katılması gibi çeşitli kısıtlamalar dayattı.

"Başka Bir Toprak Yok" filmi hakkında

"Başka Bir Toprak Yok" belgeselinin hikayesi, Batı Şeria'daki geniş bir köy olan "Mesafrita"yı anlatıyor. 2002 ile 2022 yılları arasında, işgal süreci köyde artmaktadır. Siyonist rejim ordusu, askeri üs kurma bahanesiyle Filistinli köy sakinlerini evlerinden çıkarır.

Siyonist işgalciler, Filistinlilere acımasızca ateş açar. İşgale karşı çıkanlar tutuklanır ve hapse atılır. Köydeki evler, hatta okullar dahi yok edilir ve sakinleri çadırlarda yaşamaya mahkum edilir. Filmin yapımcılarından Basel ve Yuval, siyonist işgalci uygulamalara karşı oldukları için tehdit altındadır.

Ne olmuştu?

28 Temmuz’da El Halil’in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Hadalin, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimci Yinon Levi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

31 yaşındaki Hadalin, bu yıl Oscar Ödülü kazanan “No Other Land” adlı belgeselin yapım sürecine aktif katkıda bulunmuştu. Film, İsrail’in işgal politikalarını ve Filistinlilerin mücadelesini konu alıyor.

Hadalin’in vurulma anlarına dair görüntüler kamuoyuna yansımasına rağmen, İsrail mahkemesi Levi hakkında sadece ev hapsi kararı verdi. Ardından “delil yetersizliği” gerekçesiyle saldırgan serbest bırakıldı.

2024’te dönemin ABD Başkanı Joe Biden, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Yinon Levi de Batı Şeria’da Filistinli ve Bedevi sivillere saldıran ve evlerini terk etmemeleri halinde daha fazla şiddet uygulamakla tehdit eden bir grup yerleşimciye liderlik ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alınmıştı. Donald Trump, ABD Başkanı seçildikten sonra yaptırım kararını kaldırmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Avde Muhammed Hadalin Başka Bir Toprak Yok Filistin filistin israil
ilgili haberler
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
İsrail'in ablukasına karşı onlarca yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkıyor
5 Ağustos 2025
/haber/israil-in-ablukasina-karsi-onlarca-yardim-filosu-gazze-ye-dogru-yola-cikiyor-310132
TRUMP-NETANYAHU ORTAK YAPIMI
İsrail Gazze'yi tamamen işgale hazırlanıyor
4 Ağustos 2025
/haber/israil-gazze-yi-tamamen-isgale-hazirlaniyor-310125
Bin İsrailli sanatçıdan Gazze çağrısı: Saldırılar dursun, insani değerler korunsun
4 Ağustos 2025
/haber/bin-israilli-sanatcidan-gazze-cagrisi-saldirilar-dursun-insani-degerler-korunsun-310104
İsrailli feminist örgüt: Militarizm, yaşamın her alanında
31 Temmuz 2025
/haber/israilli-feminist-orgut-militarizm-yasamin-her-alaninda-310015
İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 51 Filistinli hayatını kaybetti
31 Temmuz 2025
/haber/israil-gazze-de-yardim-bekleyenlere-saldirdi-51-filistinli-hayatini-kaybetti-309986
Leonardo DiCaprio İsrail’de otel açıyor
30 Temmuz 2025
/haber/leonardo-dicaprio-israilde-otel-aciyor-309977
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
İsrail'in ablukasına karşı onlarca yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkıyor
5 Ağustos 2025
/haber/israil-in-ablukasina-karsi-onlarca-yardim-filosu-gazze-ye-dogru-yola-cikiyor-310132
TRUMP-NETANYAHU ORTAK YAPIMI
İsrail Gazze'yi tamamen işgale hazırlanıyor
4 Ağustos 2025
/haber/israil-gazze-yi-tamamen-isgale-hazirlaniyor-310125
Bin İsrailli sanatçıdan Gazze çağrısı: Saldırılar dursun, insani değerler korunsun
4 Ağustos 2025
/haber/bin-israilli-sanatcidan-gazze-cagrisi-saldirilar-dursun-insani-degerler-korunsun-310104
İsrailli feminist örgüt: Militarizm, yaşamın her alanında
31 Temmuz 2025
/haber/israilli-feminist-orgut-militarizm-yasamin-her-alaninda-310015
İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 51 Filistinli hayatını kaybetti
31 Temmuz 2025
/haber/israil-gazze-de-yardim-bekleyenlere-saldirdi-51-filistinli-hayatini-kaybetti-309986
Leonardo DiCaprio İsrail’de otel açıyor
30 Temmuz 2025
/haber/leonardo-dicaprio-israilde-otel-aciyor-309977
Sayfa Başına Git