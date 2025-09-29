“İsrail, Filistin'deki Hristiyan varlığını yok etti”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 26 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'da Hristiyanların kendilerini güvende hissettikleri tek yerin İsrail" olduğu yönündeki iddiasına Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinden yanıt geldi.

Komite Facebook sayfasından İsrail'in, Gazze, Batı Şeria ve Beytüllahim'de kiliselere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı ve 2002 yılında Batı Şeria'nın işgali sırasında Yeniden Doğuş Kilisesi önünde çekilmiş bir İsrail tankının fotoğrafını paylaştı.

Netanyahu'nun, BM'de pek çok ülkenin temsilcisinin terk ettiği yarı boş bir salonda Filistinliler ve Hıristiyanlar hakkında yalanlar söylediğini kaydetti.

Filistin'deki Hristiyan varlığını yok edenin, İsrail'in etnik temizlik, apartheid ve soykırım politikaları olduğu ifade eden Kilise İşleri Yüksek Komitesi açıklamada, 1948'den önce Hıristiyanların, Filistin nüfusunun yüzde 12,5'ini oluşturduğunu bugün ise bu sayının 1967'de işgal edilen topraklarda yüzde 1’e, tarihi Filistin'de (Kudüs, Gazze ve İsrail dahil Batı Şeria) ise yüzde 1,2'ye gerilediğini kaydetti.

Hıristiyan nüfusundaki bu düşüşün temel nedeninin, İsrail'in etnik temizlik, zorla yerinden etme, toprak müsaderesi ve sistematik baskı politikaları olduğunu vurguladı.

7 Ekim'den bu yana 44 Hristiyan öldü

Komite, Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımda 44 Filistinli Hristiyan’ın dolaylı olarak değil, bombardıman sonucu doğrudan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aynı zamanda İsrail'in Gazze’de Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni, Kutsal Aile Kilisesi'ni ve El-Ehli Baptist hastanesini bombaladığını hatırlattı. Ayrıca Batı Şeria'da ise Ramallah yakınlarındaki Taybe Hıristiyan köyünün, "İsrailli yerleşimci çetelerin" vahşi saldırılarına defalarca maruz kaldığını söyledi.

Filistin'deki kiliselerin tarihsel varlıklarını ve kutsal topraklardaki misyonlarının devamlılığını tehdit eden eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradığını ifade etti.

Beytüllahim'in ise yasa dışı yerleşimler, askeri kontrol noktaları ve ırkçı ayrım duvarıyla bir nevi boğulduğu ve Hristiyanlara ait toprakların, yerleşim inşası için müsadere edildiğini kaydetti.

Beytüllahim'in halihazırda 150'den fazla kontrol noktası, demir kapı ve beton bariyerle çevrili. Bu Batı Şeria'daki en yüksek sayı.

Komite açıklamada son olarak, "Şu gerçek inkar edilemez. Kutsal topraklardaki Hristiyan varlığını ortadan kaldıran taraf İsrail'dir. Netanyahu'nun BM'deki yalanları tarihi ve İsrail sömürgesi altındaki Filistinlilerin yaşadıklarını silemez." dedi.

Netanyahu BM'deki konuşmasında "Orta Doğu'da Hristiyanların kendilerini güvende hissettikleri tek yer İsrail'dir. Bölgede her yerde kutsal mekanlar yıkılırken biz onlara önem veriyoruz." demişti.

Netanyahu ayrıca, Filistin Yönetimi'nin kontrolü ele geçirmesinden bu yana Beytüllahim'deki Hristiyan nüfus oranının yüzde 80'den 20'ye düştüğünü iddia etmişti.

