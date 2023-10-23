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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 12:20
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 12:27
3 dk Okuma

İsrail: Esirler için Gazze'ye sınırlı baskın düzenledik

İsrail, gece saatlerinde Gazze'ye esirleri kurtarmak için "sınırlı baskınlar" düzenledi. Ordu sözcüsü Daniel Hagari ise esir sayısını 222 olarak güncelledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/israil-esirler-icin-gazze-ye-sinirli-baskin-duzenledik.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kara operasyonu için Gazze Şeridi'ne yoğun mühimmat ve tank sevkiyatı yapan İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'ye "sınırlı baskınlar" yaptı.

Reuters'in haberine göre İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne sınırlı saldırılar düzenledi ve gece boyunca yapılan hava saldırılarıyla da Filistin direniş gruplarını "etkisiz bırakmaya" çalıştı.

İsrail esir sayısını 222'ye çıkardı

ABC News'e göre Hamas, baskında bir İsrail tankını ve iki zırhlı buldozeri imha ettiğini açıkladı. İsrail ordusu ise Gazze'ye yapılan bir baskın sırasında bir tanksavar füzesiyle bir askerin öldüğünü ve üç askerin de yaralandığını duyurdu.

Esirleri kurtarmak amacıyla yapılan operasyon hakkında konuşan İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, ordunun şu ana kadar 222 esirin ailesine sevdiklerinin Gazze Şeridi'nde tutulduğunu bildirdiğini söyledi.

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Hagari bu sayının azımsanmayacak sayıda yabancı uyruklu kişiyi de içerdiğini ve bu kişilerin kimliklerinin tespit edilip ailelerine bildirilmesinin zaman aldığını söyledi.

İsrail ordusu, her geçen gün güncellediği esir sayısını en son 203 olarak açıklamıştı. Hamas ise 200'ü İzzeddin el-Kassam Tugayları'nda, 50'si diğer Filistinli gruplarda olmak üzere yaklaşık 250 esirin ellerinde olduğunu duyurmuştu.

Hagari: Elimizde bin cenaze var

Hagari, kara harekâtının başka esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için daha fazla zaman tanımak amacıyla ertelenip ertelenmediği sorusuna "rehineleri kurtarmak ve evlerine getirmek için her türlü yolu deniyoruz" yanıtını verdi.

Sözcü Hagari, İsrail ordusunun elinde öldürülen Hamas üyelerine ait olduğunu ileri sürdüğü en az bin cenazenin bulunduğunu da açıkladı.

NYT: ABD, İsrail'e kara operasyonunu ertelemesini önerdi

Öte yandan, ABD merkezli The New York Times gazetesi, Başkan Joe Biden yönetiminin operasyon öncesi esir müzakereleri ve Filistinlilere yardım ulaştırılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

NYT haberinde, "Bazı ABD'li yetkililere göre Biden yönetimi İsrail'e Gazze'ye kara harekatını ertelemesini tavsiye ederek esir müzakereleri için zaman kazanmayı ve abluka altındaki Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaşmasını sağlamayı umuyor" diye yazdı.

Habere göre Biden yönetimi ayrıca kara operasyonuyla birlikte tırmanmasını öngördükleri İran destekli grupların bölgedeki ABD varlıklarına yönelik olası "askeri misillemelerine karşı da hazırlıklı olmak istiyor". 

Blinken sorudan kaçındı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün (22 Ekim) katıldığı bir televizyon kanalında bu konuda yöneltilen soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Ancak ABD'nin işgal konusunda İsraillilere tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı.

"Sadece ne yaptıkları değil, nasıl yaptıkları da önemli" diyen Blinken, "Özellikle de Hamas'ın yarattığı bu çapraz ateşte sivillerin olabildiğince korunmasını sağlamak söz konusu olduğunda" ifadelerini kullandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

Kaynak: Reuters, New York Times, ABC News, Palestine Chronicle ve Haaretz

(NT)

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