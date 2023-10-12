İsrail: Esirler bırakılmadan Gazze'ye elektrik, su ve yakıt yok

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” ile İsrail’in Gazze’ye yönelik “Demir Kılıçlar” operasyonları sonrası başlayan çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres dün (11 Ekim) New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail ve Gazze'de tırmanan çatışmalardan duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi ve şiddetin daha geniş bir bölgeye yayılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres: Gazze Şeridi'nde insani yardıma izin verin

Sivillerin her zaman korunması gerektiğini belirten Guterres, BM binalarının, hastanelerin, okulların ve kliniklerin asla hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi ve bölgeye insani yardım erişiminin aciliyetini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne elektrik ve suyu kesmesine dikkat çeken Guterres, "Yakıt, gıda ve su dâhil olmak üzere hayat kurtaran çok önemli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmelidir. Hemen şimdi hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var."

Guterres, Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kızılhaç: Elektrik olmazsa hastaneler morga dönüşebilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Gazze'deki hastanelerin jeneratörleri için yakıtlarının saatler içinde tükeneceğine dair uyarıda bulundu.

Reuters'a göre ICRC'nin Yakın ve Ortadoğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, "Bu tırmanışın neden olduğu insani sefalet iğrenç ve taraflara sivillerin acılarını azaltmaları için yalvarıyorum. Gazze elektriksiz kaldıkça hastaneler de elektriksiz kalıyor, küvezdeki yeni doğanlar ve oksijen kullanan yaşlı hastalar risk altında kalıyor. Böbrek diyalizi duruyor ve röntgen çekilemiyor. Elektrik olmadan hastaneler morga dönüşme riski taşıyor."

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İsrail: Gazze'ye elekrik, su ve yakıt yok

Bugün X hesabında açıklama yapan İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? Kaçırılan İsrailliler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik düğmesi açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek. İnsani yardıma karşılık insani yardım" dedi.

Bakan Katz, kimsenin kendilerine "ahlak dersi vermeyeceğini" söyledi.

Esirlerin 97'sinin kimliği belirlendi

İsrail Ordu Radyosu, bir diplomata dayanarak esirlerin yerleşim bölgesine dağıldığını, bazılarının özel evlerde tutulduğunu ve toplam esir sayısından emin olmadıklarını söyledi.

İsrail askeri sözcüsü, hükümetin Hamas'ın saldırısı sırasında Gazze'de esir alınan 97 kişinin kimliklerini teyit edebildiğini söyledi. İsrail medyası, bu sayının 100 ila 150 arasında olduğunu tahmin ediyor.

Esirler için uluslararası girişimler

Esirlerin serbest bırakılması veya takas edilmesi için aralarında Türkiye ve Mısır'ın da olduğu kimi devletlerin yetkilileri, taraflarla temas halinde.

Uluslararası Kızıl Haç'ın esirler konusunda Hamas ve İsrail ile temas halinde olduğu ancak henüz bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da İsrail ile yakın koordinasyon içinde tüm esirlerin serbest bırakılması için "tam güçle" çalıştıklarını ve şiddetin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bölgesel güçlerle birlikte çalışacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise ABD'nin esir krizinin "her yönü üzerinde çalıştığını" ancak "burada karşınızda durup size ne yaptığımı söyleyeceğim fikri tuhaf" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de tüm esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

TİHV: Gazze ablukasına derhal son verilmeli

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.



Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.



İsrail ordusu “Demir Kılıçlar” operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1357 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti.

(NT)