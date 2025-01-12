İsrail esir takası müzakerelerine üst düzey yetkili gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü (11 Ocak), Katar’ın başkenti Doha’da Hamas ile devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerine İsrail üst düzey yetkililerini gönderdiğini açıkladı.

The New Arab’ın İsrail Başbakanlığının bildirisine dayandırdığı haberine göre Netanyahu, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff ve diğer üst düzey İsrail yetkilileriyle Kudüs’te bir araya geldi.

Görüşme sonrası Netanyahu; İstihbarat Örgütü Mossad’ın ve yurtiçi gizli servis Şin Bet’in üst düzey yetkililerini, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon’ı ve dış politika danışmanı Ophir Falk’ı, “esir takası müzakerelerinin ilerlemesine devam edilmesi ve bir anlaşmaya varılması için” Doha’ya gönderdi.

3 Ocak’ta İsrail ordusu, Mossad ve Şin Bet yetkililerinden oluşan bir heyet, Hamas ile esir takası ve ateşkes anlaşması için dolaylı müzakereler yürütmek üzere Doha’ya gitmişti. Netanyahu’nun dün gönderdiği heyetin üst düzey yetkililerden olması, İsrail basınında anlaşmanın sağlanacağına dair yorumlara neden oldu.

İsrail heyeti Hamas'la esir takası müzakeresi için Doha'da

Haaretz: “İsrail Gazze Şeridi’nden çekilmeyi onayladı”

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise, Doha’da İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ve İsrail’in Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladığını yazdı.

Anadolu Ajansı’nın Haaretz’e dayanarak aktardığı habere göre, Doha’daki müzakerelerde İsrail Savunma Güçlerinin yönetim kademesi, Gazze’den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi.

İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden "tahliye etme kapasitesine" sahip olduğunu açıklarken, askerlerin Gazze'den hızla çekilmesi de dahil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

(EC)