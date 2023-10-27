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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 11:50
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 11:52
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İsrail: Esir anlaşmasını değerlendirmeye hazırız

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "yaklaşık 50" esirin hayatını kaybettiğini açıkladı. Teyit edilen esir sayısını 229'a çıkaran İsrail ise esir anlaşmasını "değerlendirmeye hazır" olduğunu arabulucular aracılığıyla Hamas'a iletti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/israil-esir-anlasmasini-degerlendirmeye-haziriz.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim’de İsrail’e yaptığı operasyonda esir aldığı sivil ve askerlerin serbest bırakılması için öne sürdüğü anlaşmayı "değerlendirmeye hazır" olduğu ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli bir yetkilinin, "Hamas Gazze'ye yakıt sevkiyatı, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes talep ediyor. İşler olgunluk dönemine yaklaşıyor ve yakında nereye doğru gittiklerini öğreneceğiz" dediğini aktardı.

İsrail Yayın Kuruluşu da İsrail'in arabuluculara böylesi bir bilginin verildiğini duyurdu.

Hamas esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesini, Filistinli tutsakların serbest bırakılmasını ve ateşkesi talep ediyor.

İsrailli esirler ve Filistinli tutsaklar hakkında neler biliyoruz?
İsrailli esirler ve Filistinli tutsaklar hakkında neler biliyoruz?
20 Ekim 2023

Ebu Ubeyde: Saldırılarda yaklaşık 50 esir öldü

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu "yaklaşık 50" esirin hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistin direniş gruplarına göre esir sayısı, 200 ile 250 arasında. Hamas, bugüne kadar 4 esiri serbest bıraktı.

İsrail esir sayısını 229'a yükseltti

Reuters'in İsrail ordusuna dayandırdığı habere göre, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'nde esir tutulduğu teyit edilen kişi sayısını beş kişi daha yükselterek 229'a çıkardı.

İsrail'in açıkladığı yeni rakamlara göre, esirler arasında 54 Tayland vatandaşı da bulunuyor.

İsrail ordusu ise ilk günlerde 126 olarak açıkladığı esir sayısını sırasıyla 155, 199, 203 ve en son da en az 224 olarak güncellemişti.

Hamas heyeti Moskova'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un da aralarında yer aldığı heyetin başkent Moskova’yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Hamas heyetinin Rusyalı yetkililerle bir dizi görüşmeler yaptığı belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Hamas heyetinin temaslarda bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret ettiğini doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hamas heyetiyle görüşme planlamadığını belirterek, görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerçekleştirildiğini söyledi.

(NT)

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