İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlayan hükümet kurma görüşmelerinde koalisyona yönelik ikinci mutabakata varıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ile eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi, 26 Kasım'da koalisyon anlaşması imzalamak üzere uzlaştıklarını açıkladı.

Golan, Eisenkot'un Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ile ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda yürüttüğü görüşmelere tepki olarak 24 Kasım'da koalisyon müzakerelerini askıya almıştı.

Daha önce Avigdor Lieberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ile de anlaşmaya varan Eisenkot, böylece Netanyahu karşıtı dört partili değişim blokunun üç bileşenini bir araya getirdi.

Demokratlara dört bakanlık, yargı bağımsızlığı güvencesi

Mutabakat uyarınca, hükümetin kurulması halinde Demokratlar, genişletilmiş yetkilerle Ulusal Güvenlik, Çalışma ve Sosyal Refah, İletişim, Kültür ve Spor bakanlıklarını üstlenecek. Sosyal Eşitlik Bakanlığının görevleri de Demokratların sorumluluğuna verilecek.

Demokratlar ayrıca Knesset Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu başkanlığını ve Yargıçların Seçimi Komitesinde temsil hakkını elde edecek.

Times of Israel'in haberine göre, Adalet Bakanlığı talebinden vazgeçen Demokratlar, mutabakatın Netanyahu dönemindeki yargı düzenlemelerinin bütünüyle yürürlükten kaldırılmasını ve yargı bağımsızlığının korunmasını güvenceye aldığını açıkladı.

Parti, anlaşmanın hedefini şöyle ifade etti:

“Netanyahu hükümetini sona erdirmenin ve İsrail demokrasisini kurtarmanın yolunu açıyoruz.”

Güvenoyunun anahtarı Arap partilerinde

120 sandalyeli İsrail parlamentosunda ne Netanyahu'nun geleneksel ittifakı ne de Eisenkot öncülüğündeki dört partili değişim bloku tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip.

İsrail parlamentosunda güç dağılımı tablosu şöyle:

Siyasi blok Sandalye Eisenkot ve muhtemel ortakları 48 Netanyahu ve müttefikleri 53 Arap partileri 19 Toplam 120 Salt çoğunluk 61

İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yaklaşık yüzde 80 oranında katılımıyla Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi (Ra'am), parlamentodaki temsillerini önceki seçimlere göre neredeyse iki katına çıkarmıştı.

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Ancak Eisenkot'un muhtemel koalisyon ortaklarından Lieberman ve eski Başbakan Naftali Bennett'in Arap partilerinin desteğine dayanan bir hükümete yönelik itirazları, yeni hükümetin kurulmasını zorlaştırıyor.

Mansur Abbas'ın açıklaması bekleniyor

Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas'ın 28 Kasım Cumartesi akşamı İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanacak mülakatında Hamas'ı terör örgütü olarak tanıdığını açıklaması bekleniyor.

Eisenkot, hükümetine katılacak partilerin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımasını ve örgütün tasfiye edilmesini desteklemesini koşul olarak ileri sürmüştü.

Abbas, cuma günü yaptığı açıklamada mülakatın içeriğine ilişkin haberler üzerine şöyle dedi:

“Hamas'ın nasıl tanımlanması gerektiği konusuna değineceğim.”

Abbas, kamuoyundan kendisine atfedilen sözleri değil, mülakatta bizzat söylediklerini esas almasını istedi.

Ra'am, koalisyon görüşmelerinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının güvenceye alınmasını ve Arap yerleşimlerindeki örgütlü suçlarla mücadele edilmesini talep ediyor.

Netanyahu'nun Likud Partisi ve aşırı sağcı koalisyon ortakları ise Abbas'ın beklenen açıklamasının hükümete girebilmek için başvurulan bir aldatmaca olduğunu ileri sürdüler.

Bennett, Likud'la ortak hükümet seçeneğinden vazgeçmedi

Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşlarıyla Eisenkot'un bilgisi dahilinde görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. İlk aşamada Eisenkot'un başbakanlığını üstleneceği bir ulusal birlik hükümetini tercih ettiğini belirten Bennett, Arap partilerinin dışarıdan desteğine dayanan bir hükümet seçeneğini tümüyle reddetmedi.

Bennett, partisinin Netanyahu blokuna geçmeyeceğini ve birlik hükümeti görüşmelerinin Eisenkot'a tanınan süreyi tüketmek üzere kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Eisenkot'un değerlendirdiği seçeneklerden biri de ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin katılımıyla 55 sandalyeli bir azınlık hükümeti kurmak ve Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle parlamentoda çoğunluğu sağlamak.

Ancak bu seçenek, din eğitimi gören ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulması konusunda uzlaşmayı gerektiriyor.

Eisenkot: “Sekiz gün kaldı”

Eisenkot, 27 Kasım'da yayımladığı açıklamada Likud'u koalisyon görüşmelerini uzatarak hükümeti kurma süresini tüketmeye, değişim blokunu bölmeye ve İsrail'i yeniden seçime götürmeye çalışmakla suçladı.

Likud'un önerisini “Aynı hükümet, aynı ortaklar, değişiklik yok, askerlik yasası yok” sözleriyle özetleyen Eisenkot, Likud'un ciddi müzakerelere ve karşılıklı tavizlere hazır olması halinde görüşmelere kapıyı kapatmadı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan 14 günlük ek süre isteme hakkı bulunan Eisenkot, hükümeti mevcut süre içinde kurmayı hedeflediğini açıkladı:

“Sekiz gün kaldı. Bu süre içinde hükümeti kurmayı amaçlıyorum.”

(AEK)