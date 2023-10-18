İsrail'e karşı dünyanın dört bir yanında protestolar

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de dün (17 Ekim) bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi.

Binlerce kişi Filistin'in Ramallah kentinde Manara Meydanı'nda bir yürüyüş gerçekleştirdi. Batı Şeria'nın Nablus, Tubas ve Cenin'de de eylemler yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da "pasif kaldığı" gerekçesiyle protesto edildiği eylemlerde Filistin polisi kimi zaman eylemcilere müdahale etti. Polisle eylemciler arasında çatışmaların da çıktığı eylemlerde bir zırhlı araç ateşe verildi.

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Berlin'de eylemciler barikat kurdu

Almanya'nın başkenti Berlin'de hem Brandenburg Kapısı'nın önünde hem de Neukölln'de toplanan yüzlerce kişi İsrail'in saldırısını protesto etti.

Spiegel'e göre Filistin lehine slogan atan eylemcilerin sokağa barikat kurup ateş yakması üzerine polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda eylemci kısa gözaltına alındı.

Tahran'da binler sokaklara çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, hastane saldırısını kınamak için sokaklara çıktı. Başkentteki Filistin Meydanı’nda toplanan kitle, Fransa ve İngiltere büyükelçiliklerine yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Ürdün ve Tunus'ta eylem

Hastane saldırısı sonrası üç gün yas ilan edilen Ürdün'de başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, ellerinde Filistin bayraklarıyla eylem yaptı.

Ürdün polisi, büyükelçilik binasına girmek isteyen eylemcilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Tunus’ta yüzlerce kişi başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Beyaz Saray önünde kitlesel protesto

ABD'de başkent Washington'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını Beyaz Saray önünde protesto etti. Filistin Gençlik Hareketi'nin öncülük ettiği eylemde "Filistin soykırımına son" ve "Netanyahu savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşındı.

"Yaşasın Gazze" sloganları atan eylemciler, İsrail'i kınayarak saldırıların sonlandırılması çağrısı yaptı.

ABD'nin New York ve başka birçok kentinde de protesto gösterileri yapıldı.

Thousands demonstrate outside the White House in Washington DC in protest of the genocide being carried out by Israel in #Gaza. pic.twitter.com/BXtBmms0Dy — Quds News Network (@QudsNen) October 18, 2023

Kolombiya'da İsrail protestosu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da başkent Bogota'da İsrail aleyhine protesto gösterisi düzenlendi. Kolombiya'nın Filistin Büyükelçiliği binası önünde toplanan göstericiler, Filistin'e yönelik saldırıların sonlandırılmasını istedi.

Kanada'da 'Özgür Filistin' eylemleri

Kanada'nın Montreal ve Toronto kentlerinde de İsrail protestolarına sahne oldu. İsrail'in hastane saldırısının kınandığı eylemlerde İsrail'e tepki yağdı.

Sık sık "Özgür Filistin" sloganlarının ayıldığı eylemlerde uluslararası kamuoyuna İsrail'e baskı yapma çağrıları yapıldı.

Lübnan, Libya ve Cezayir'de eylemler

Lübnanlılar da İsrail saldırısını protesto etti. Başkent Beyrut'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ile sokaklara çıktı. ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binası önünde yapılan eylemde İsrail saldırıları kınandı.

Cezayir'de ise başkent Cezayir başta olmak üzere Vahranan, Varkala, El-Ağvat ve Setif kentlerinde sokaklara inen binlerce Cezayirli, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Libya'da da başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

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Avrupa'dan Ortadoğu'ya İsrail protestoları

İsrail'in hastane saldırısı Hollanda'da da protesto edildi. Başkent Amsterdam'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarını kınadı.

Ayrıca Yemen'in güneybatısındaki Taz kentinin yanı sıra, Fas'ın başkenti Rabat ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta da İsrail saldırıları protesto edildi.

Kaynak: AA, AP, Al Jazeera, Spiegel ve The Guardian

(NT)