İsrail'e karşı dünyanın dört bir yanında protestolar

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de dün (17 Ekim) bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi.

Binlerce kişi Filistin'in Ramallah kentinde Manara Meydanı'nda bir yürüyüş gerçekleştirdi. Batı Şeria'nın Nablus, Tubas ve Cenin'de de eylemler yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da "pasif kaldığı" gerekçesiyle protesto edildiği eylemlerde Filistin polisi kimi zaman eylemcilere müdahale etti. Polisle eylemciler arasında çatışmaların da çıktığı eylemlerde bir zırhlı araç ateşe verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hem Brandenburg Kapısı'nın önünde hem de Neukölln'de toplanan yüzlerce kişi İsrail'in saldırısını protesto etti.

Spiegel'e göre Filistin lehine slogan atan eylemcilerin sokağa barikat kurup ateş yakması üzerine polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda eylemci kısa gözaltına alındı.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, hastane saldırısını kınamak için sokaklara çıktı. Başkentteki Filistin Meydanı’nda toplanan kitle, Fransa ve İngiltere büyükelçiliklerine yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Hastane saldırısı sonrası üç gün yas ilan edilen Ürdün'de başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, ellerinde Filistin bayraklarıyla eylem yaptı.

Ürdün polisi, büyükelçilik binasına girmek isteyen eylemcilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Tunus’ta yüzlerce kişi başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

ABD'de başkent Washington'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını Beyaz Saray önünde protesto etti. Filistin Gençlik Hareketi'nin öncülük ettiği eylemde "Filistin soykırımına son" ve "Netanyahu savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşındı.

"Yaşasın Gazze" sloganları atan eylemciler, İsrail'i kınayarak saldırıların sonlandırılması çağrısı yaptı.

ABD'nin New York ve başka birçok kentinde de protesto gösterileri yapıldı.

