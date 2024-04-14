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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 01:10
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 01:13
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İsrail'e eş zamanlı saldırı

İran dronları İsrail'e varmak üzereyken balistik füzeler de ateşlendi. Lübnan ve Yemen'den de eş zamanlı saldırı başladı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'e eş zamanlı saldırı

Yüze yakın dron ile yapılan hava saldırısının ardından İran'ın İsrail'e balistik füzeleri de ateşlediği duyuruldu. 

İran'ın ilk olarak İsrail'e yönlendirdiği dronların İsrail hava savunam sistemini yormayı amaçladığı öne sürülüyor. Eş zamanlı olarak Hizbullah'da demir kubbe adı verilen hava savunam sistemini ortadan kaldırmak için hava saldırısına başladı. 

Fransa'nın AFP ajansı da, Yemenli Husilerin İsrail'e insansız hava aracı fırlattığını bildirdi.

Güney Kıbrıs'tan havalanan İngiliz uçakları ile Fransız donanması da İsrail'e destek vermek için hazır bulunuyor

Gazze İsrail
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