İsrail'e eş zamanlı saldırı

Yüze yakın dron ile yapılan hava saldırısının ardından İran'ın İsrail'e balistik füzeleri de ateşlediği duyuruldu.

İran'ın ilk olarak İsrail'e yönlendirdiği dronların İsrail hava savunam sistemini yormayı amaçladığı öne sürülüyor. Eş zamanlı olarak Hizbullah'da demir kubbe adı verilen hava savunam sistemini ortadan kaldırmak için hava saldırısına başladı.

Fransa'nın AFP ajansı da, Yemenli Husilerin İsrail'e insansız hava aracı fırlattığını bildirdi.

Güney Kıbrıs'tan havalanan İngiliz uçakları ile Fransız donanması da İsrail'e destek vermek için hazır bulunuyor