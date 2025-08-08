İsrail'e dünyadan tepkiler: İşgal planı derhal durdurulsun

İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin birçok ülke yazılı açıklama yaptı.

Karara tepki gösteren ülkeler, işgal planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini ifade ettiler.

İngiltere

İşgal kararına ilk tepki gösteren İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı yanlış ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesi yönünde şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Bu eylem, bu çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir işe yaramayacak. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacak” dedi.

Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve İsrailli esirlerin korkunç ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu vurgulayan Starmer, şunları söyledi: "İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların arttırılması, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması ve müzakere edilmiş çözümdür. Müttefiklerimizle iki devletli çözümün parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak gelecek sağlamak üzere uzun vadeli plan üzerinde çalışıyoruz ancak her iki taraf da iyi niyetle müzakerelere başlamadığı sürece bu ihtimal gözlerimizin önünde yok olup gidiyor. Mesajımız açık: Diplomatik çözüm mümkündür ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzaklaşmalıdır."

BM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de konuya ilişkin yazılı açıklamasında İsrail'in planının acilen durdurulması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Bu plan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgaline mümkün olan en kısa sürede son vermesi, üzerinde mutabakata varılan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının tanınması gerektiği yönündeki kararına aykırı. Gazze'deki savaş hemen sona ermeli. İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşamalarına izin verilmeli.”

AB

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise karara dair sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

AB Komisyonu Başkanı, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonunu daha da uzatma kararı yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

Esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten von der Leyen, insani yardımların acil ve engelsiz şekilde Gazze'ye erişiminin sağlanması ve bölgede acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, ateşkesin hemen sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsviçre

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ise İsveç'in SVT Nyheter televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tırmandırma kararını eleştirdi.

Gazze topraklarını ilhak etme, değiştirme veya daraltma girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Stenergard, "İsrail hükümetinin aldığı kararı büyük endişeyle karşılıyorum. Ateşkese ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu karar tam tersi yönü gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Stenergard, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Karardan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin X'ten paylaşım yaptı. Paylaşımda, "İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararından derin endişe duyuyoruz” denildi. Ayrıca, Gazze'ye acilen ve engelsiz insani yardım erişimi ve ateşkes çağrısı yapıldı.

Avustralya

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, konuya ilişkin açıklamasında "Avustralya, İsrail'e, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek bu yola girmemesi çağrısında bulunuyor” dedi.

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Wong, Filistin ve İsrail devletlerinin uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasının kalıcı barışı sağlamanın "tek yolu" olduğunu ifade etti.

Wong, Filistinlileri kalıcı olarak zorla yerinden etmenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Avustralya'nın ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması yönündeki çağrılarını sürdürdüğünü vurguladı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır. Kalıcı bir ateşkes, acil ve büyük çaplı insani yardım akışı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması acilen gereklidir” ifadesine yer verdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ayrıca, "Bölgede kesin barış ancak gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti de dahil olmak üzere iki devletli bir çözümün kurulmasıyla sağlanabilir" görüşünü bir kez daha dile getirdi.

İskoçya

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney de konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararı tamamen ve kesinlikle kabul edilemez. Bu karar, Filistin halkı için daha fazla insani acı yaratacak ve çatışmayı daha da tırmandıracak. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmalı ve ateşkes sağlamalı”

Belçika

Belçika basınının Belga haber ajansına iletilen yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı.



Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığı ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor" sözlerini kullanıldı.



Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi.



Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır" vurgusunu yaptı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve acilen iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Veldkamp, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını yoğunlaştırma kararı yanlış bir hamledir. Bu karar, ne insani durumu iyileştirmeye katkı sağlar ne de rehinelerin evlerine dönmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümetinin her zaman açık bir tutum sergilediğini ve Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu kaydeden Veldkamp, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey ateşkes, daha fazla insani yardım, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunmasıdır" görüşünü paylaştı.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze'yi "ele geçirme" açıklamasını şiddetle kınadığını aktardı.

Fajon, "İsrail'i, Gazze'yi askeri olarak işgal etme niyetini veya girişimini durdurmaya çağırıyorum. Bu tür girişimler, zaten dayanılmaz olan insani koşulları daha da kötüleştirecektir. Acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verdi.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Guo Ciakun da basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Guo, söz konusu işgal kararından derin endişe duyulduğunu belirterek, bu kararın bir an önce sonlandırılması için İsrail'e çağrıda bulundu.

Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Guo, "Gazze'deki insani krizin sona ermesinin tek yolu acil bir ateşkestir" ifadesini kullandı.

Sözcü Guo Çin'in, bölgedeki durumun bir an önce düzelmesi ve Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunun altını da çizdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in sonu gelmeyen bu suçları, uluslararası toplumun, kardeş Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketi sonlandıracak caydırıcı ve etkin duruşlar sergilemeyi kaçınılmaz kılıyor."

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da karara tepki gösterildi.

İsrail'in hem uluslararası hukuku hem uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerini sürdürme kapsamında bu kararı aldığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Ürdün Krallığı, Filistin halkına karşı abluka ve açlığı bir silah olarak kullanan İsrail'in radikal hükümetinin politikalarından biri olan bu planı şiddetle reddediyor."

Gazze Şeridi'nin tümünü askeri olarak kontrol altına almanın ateşkesin sağlanmasıyla bölgedeki insani felaketin önüne geçmeyi hedefleyen çabaları baltaladığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve Gazze'deki saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

İşgal kararı Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti. İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

(RT)